戲裡是詐騙集團首腦！鍾欣凌LINE被盜 急發文：叫你拍裸照的那個不是我

記者林宜君／台北報導

在戲劇中演詐騙集團首腦的鍾欣凌，近日竟在現實生活中「被詐騙集團盯上」。（圖／翻攝自鍾欣凌FB）

在戲劇中演詐騙集團首腦的鍾欣凌，近日竟在現實生活中「被詐騙集團盯上」，LINE帳號疑似遭不明人士盜用。她本人緊急透過社群平台發聲示警，並以一貫的幽默風格提醒親友千萬別上當。鍾欣凌於晚間9點發文表示，自己的LINE帳戶疑似遭駭，提醒大家若收到以她名義傳出的借錢訊息、要求幫忙投票，甚至索要裸照等內容，務必直接忽略。鍾欣凌幽默表示：「拜託請不要理他，詐騙集團好可怕，我明明是詐騙首腦，怎麼還會被騙？」語氣自嘲又無奈。

鍾欣凌因在電影「回魂計」中飾演詐騙集團首腦，精準詮釋騙術與心理戰，沒想到戲外卻成了詐騙集團利用的對象。（圖／翻攝自鍾欣凌FB）

鍾欣凌因在電影「回魂計」中飾演詐騙集團首腦，精準詮釋騙術與心理戰，沒想到戲外卻成了詐騙集團利用的對象。她的貼文曝光後，立刻引來一票好友歪樓留言，有人打趣回覆「你要的話我可以寄別人的裸照給你」，也有人故意開玩笑寫下「我剛已經轉給你20萬了」，互動相當逗趣。面對帳號遭盜的狀況，鍾欣凌並未慌亂，反而用幽默方式再次強調防詐觀念，藉由自身經驗提醒大家提高警覺，也讓這起驚魂插曲在笑聲中達到實際的警示效果。

