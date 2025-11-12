戲裡是「反社會惡女」，戲外是「自律女神」！金裕貞《親愛的X》美貌封神，4大凍齡秘訣揭秘

（圖／取自 you_r_love IG）

HBO最新驚悚劇集《親愛的X》一開播，便以其高能反轉的劇情與極致的視覺美學引爆全網討論。其中，昔日的「國民妹妹」金裕貞，此次破格挑戰飾演患有反社會人格的頂級女演員「白雅珍」，更是讓所有觀眾眼前一亮。她將角色那種天使臉孔下的殘忍本性，以及為了生存而戴上的完美面具，詮釋得淋漓盡致，被盛讚「演技又進化了」。

（圖／取自 you_r_love IG）

然而，更令人驚嘆的是，在4K高畫質的近拍鏡頭下，金裕貞的肌膚狀態簡直無懈可擊，絲毫看不見瑕疵。她是如何在繁忙的拍攝中，依舊維持著「牛奶肌」與纖細的「螞蟻腰」？這份頂級女演員的自律清單，絕對值得所有女生筆記！

《親愛的X》金裕貞保養方法：仔細卸妝

金裕貞的「牛奶肌」並非靠昂貴保養品堆砌，而是來自於「減法」與「清潔」的堅持。身為演員每天長時間帶妝對皮膚是極大負擔。她曾在採訪中表示，自己的保養祕訣中，「清潔」永遠是第一順位。她會花非常多的時間仔細卸妝，確保乳化過程完全，絕不讓彩妝殘留堵塞毛孔。

廣告 廣告

（圖／取自 you_r_love IG）

《親愛的X》金裕貞保養方法：奉行「減法哲學」

洗完臉後，她不會塗抹過多瓶瓶罐罐。她偏好「Less is More」，只使用必要的保濕產品或者搭配濕敷，如化妝水和保濕霜，避免給肌膚過多負擔。在非工作日，她也盡量保持素顏，讓皮膚有足夠的時間呼吸與休息。

（圖／取自 you_r_love IG）

《親愛的X》金裕貞保養方法：CrossFit＋皮拉提斯雕塑優美線條

金裕貞的纖細身材，尤其是那不科學的「螞蟻腰」和優雅的肩頸線條，主要歸功于她長年堅持的運動習慣，最近則是CrossFit＋皮拉提斯。CrossFit是近年來很流行的運動，是一種將舉重、蹲下、跳躍、伸展等動作加以變化，並搭配重量訓練、速度來進行鍛鍊。皮拉提斯專注於鍛鍊「核心肌群」，能有效收緊腹部、雕塑腰線，還能幫助拉長肌肉線條、打開胸腔、改善因長期看劇本或滑手機造成的圓肩駝背，尤其是穿禮服時的體態更顯挺拔、優雅，這對於飾演「頂級女星」白雅珍來說至關重要。

（圖／取自 you_r_love IG）

《親愛的X》金裕貞保養方法：「排毒果汁」與「低卡飽足感」

在需要快速上鏡或管理體重的時期，金裕貞會採取嚴格的飲食控制。她著名的「瘦身菜單」中，「排毒果汁」是關鍵。：她會將高麗菜、綠花椰菜、紅蘿蔔等十字花科蔬菜，搭配蘋果或香蕉一起打成蔬果汁，作為早餐或代餐，補充大量纖維素與維他命，幫助身體排毒、消水腫。

在正餐中，她會用地瓜、南瓜沙拉或燕麥來取代精緻澱粉（白米飯、麵包），這些食物熱量低、富含纖維，能提供穩定的飽足感，避免暴飲暴食，金裕貞也會降低零食攝取幫助維持身材，嘴饞的話會吃小魚乾。

（圖／取自 you_r_love IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金裕貞《親愛的X》惡女演技封神，美到讓人無法呼吸！3個彩妝神物打造「白雅珍」同款無瑕美貌

孫芸芸女兒廖思惟「自製早午餐」美到可以開店！母女都愛吃的「超級食物」快筆記

