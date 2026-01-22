戲裡許願戲外成真！高允貞IG追蹤破千萬 金宣虎留言祝賀甜翻

新劇《愛情怎麼翻譯》開播後，高允貞人氣飆升。（圖／IG@goyounjung）

Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》開播後掀起追劇熱潮、話題不斷，由高允貞、金宣虎主演的組合，被大批觀眾狂讚「化學反應爆表」，兩人互動也從戲裡延伸至戲外，同樣讓粉絲嗑到不行。隨著劇集熱播，主演人氣也直線飆升，其中高允貞更迎來重要里程碑，個人IG的粉絲追蹤數正式突破一千萬。

巧合的是，高允貞在劇中飾演的角色「車茂熙」是一位名氣不高的小演員，最大的心願就是社群平台追蹤數能突破千萬成為大明星，沒想到戲在熱播，這個願望竟在現實中實現，被網友笑稱是「劇本直接照進現實」。

廣告 廣告

高允貞IG粉絲追蹤數突破千萬，金宣虎留言祝賀。（圖／IG@goyounjung）

高允貞IG追蹤數今（22日）突破千萬，目前擁有超過1010萬粉絲追蹤。破千萬後，男主角金宣虎也立刻現身留言區，還特地以劇中台詞寫下：「祝賀妳，車茂熙小姐！」，高允貞則按愛心回覆，讓大批劇迷瞬間會心一笑。

網友們隔著螢幕都感受到滿滿粉紅泡泡，宛如官方認證的「番外篇」，這段互動曝光後，瞬間讓留言區淪陷，引發粉絲暴動留言：「比劇還甜」、「直接被閃瞎」、「天吶，你還留言祝她1000萬」、「我心融化了」。

《愛情怎麼翻譯》開播不到一周，高允貞的IG追蹤人數便正式跨越一千萬大關，與劇中角色一夕爆紅、成為超級巨星情節高度呼應；而高允貞與金宣虎從戲裡甜到戲外的自然互動，也成功延燒劇集熱度。

更多中時新聞網報導

徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖

印度羽賽》克服腳傷陰霾 林俊易首奪超級750冠軍

RAIN性感半裸 燃爆小巨蛋