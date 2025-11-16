戲說台灣拍攝同慶宮建廟傳奇

三立電視台《戲說台灣》在同慶宮取景拍攝《台江媽護庄池》影集。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

三立電視台《戲說台灣》拍攝《台江媽護庄池》影集，特地來同慶宮取景，十六日一同祈求「台江媽」庇佑拍攝順利，收視長紅。

同慶宮建廟典故相當傳奇，廟方迎請正統鹿耳門聖母廟的天上聖母（黑面三媽）分靈神尊供奉，一九九九年，媽祖示意信徒濟世辦事，並賜予宮號「同慶宮」，二００五年取得建地，二００七年落成，並於二０一九年入火安座，完成建廟大典。值得一提是，九龍天冠的通天柱恰好有一條白線直入雲霄，印證了「台江媽」所說「身坐蓮花台，直通天台」。

安南區長魏文貴表示，三立電視台《戲說台灣》以單元劇方式拍攝「同慶宮」建廟傳奇典故，闡述「台江媽護庄池」的信仰概念，希望透過此劇開播，讓全台民眾珍視這歷史記憶，深刻認識「台江媽祖」及守護庄頭的精神。