《戲說台灣》朱國宏現況曝光 現身遊覽車放下身段兜售商品網狂讚

【緯來新聞網】以演出《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《藍色水玲瓏》及《戲說台灣》等節目廣為人知的演員朱國宏，近日被網友目擊在遊覽車上推銷食品與飲料，手持麥克風向乘客介紹商品，畫面曝光後引起熱烈討論。

《戲說台灣》朱國宏現況曝光。（圖／翻攝自YouTube）

有民眾日前搭乘觀光巴士時，驚訝發現販售商品的人竟是曾參與多部類戲劇演出的朱國宏。該網友隨即拍下朱國宏現場服務旅客的畫面並上傳社群平台，引發網友熱議。許多留言指出，「藝人也是普通人，需要生活無可厚非」、「願意嘗試不同工作的勇氣值得肯定」，也有跟團民眾表示曾遇過他，「外貌幾乎沒變，一眼就認出來」。



朱國宏這次的近況曝光，讓許多觀眾回憶起他在螢光幕上的表現。不少人留言回顧他在戲劇中的經典角色與經常出現的對白，更有人表示，「類戲劇演員的工作本就不穩定，希望大家能多給台灣藝人支持與掌聲」。不少網友讚賞他勇於轉換跑道、積極工作，「為了生活努力無可指責，這樣的態度值得敬佩」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

車銀優新喜劇連霸南韓預售冠軍 首映會BTS成員現身應援

宋承憲母親辭世！享壽77歲 將停掉所有宣傳行程