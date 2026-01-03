《戲說》女星元旦宣布結婚！老公身份曝光 首鬆口洩定情關鍵：很互補

記者趙浩雲／台北報導

8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，今（1日）深夜在社群平台無預警公開中式婚紗照，證實已低調完成結婚登記並正式升格人妻，並首度透露老公身份為律師，兩人因朋友介紹認識、交往時間其實不算長，各自忙於工作、有空才相聚，但她形容這段關係「不是因為完美，而是篤定」，選在新年之初向外界分享人生新篇章。

許鈞鈞在貼文中感性寫下，「從2026年開始，我不是一個我，我將成為某人的妻子」，坦言未來也許會多一個身分，但不會少一分真心，會把熱愛留給夢想，把全部的勇氣留給兩人的生活。她也透露，其實兩人正式登記時間不久，特別選在新年這個好日子向大家報喜，笑說沒想到外界反應相當熱烈，「大家的留言都蠻好笑的」。

談到感情歷程，許鈞鈞表示自己空窗了一段時間，這段緣分來自朋友介紹，最讓她覺得神奇的是，先前曾去算命，對方曾點出她會在幾歲遇到對象，甚至連生肖與姓氏都有所提示，沒想到後來竟一一吻合，讓她直呼不可思議。她也坦言，兩人實際相處時間並不算多，因為各自工作忙碌，只能在有空時見面，但相處起來卻十分自在。

至於另一半背景，許鈞鈞首度鬆口表示老公是律師，個性沉穩內斂，與自己活潑外向的性格形成互補，也成為她做出人生重要決定的關鍵之一。她低調表示，目前仍希望把重心放在生活與工作上，感謝大家的祝福，也期待在新的身分下，繼續帶來好的作品。

