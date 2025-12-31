《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己

娛樂中心／蔡佩伶報導

8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。

許鈞鈞今（1日）深夜在社群中曝光中式的婚紗照，證實結婚的喜訊，她表示自2026年開始「我不是一個我，我將成為某人的妻子」，她坦言未來也許會多一個身份，不過並不會少一分真心，透露會把熱愛留給夢想，「把全部的勇氣留給我們的生活」，然而，許鈞鈞對於老公的身份相當保密，僅表示成為「某人」妻子，其餘則未有任何說明。

許鈞鈞以《戲說台灣》打開知名度。（圖／翻攝自IG）

許鈞鈞高喊要向全世界宣告已婚的消息，「我結婚了。2026我成為人妻，也成為更完整的自己」，最後她希望大家的祝福都能夠變成光點，照亮她跟新婚尪的人生旅程，喜訊曝光後，湧入許多粉絲留言祝賀「替鈞鈞感到開心欸」、「恭喜人生邁入另一個幸福階段」。

許鈞鈞在元旦曝光婚訊。（圖／翻攝自IG）

