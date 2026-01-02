《戲說》女神元旦閃婚！老公身分曝光 算命師神準預言「年齡、姓氏全中」

〔記者蕭方綺／台北報導〕40歲的許鈞鈞曾演出《戲說台灣》以及八點檔《金家好媳婦》、《甘味人生》等作品，是台語劇中相當熟悉的面孔。她特別選在2026年元旦凌晨公開結婚喜訊，象徵個人生活邁入全新階段。她回應本報時低調透露，老公是個性沉穩的律師，「我比較活潑外向，所以個性剛好互補。」

至於兩人的結緣過程也相當巧合，她笑說自己空窗期一度很長，期間曾去算命，沒想到算命老師所指點的「年齡、生肖、姓氏」，竟與後來經朋友介紹認識的老公完全吻合。

後來2人相處時間不是很多，各自忙於工作，但挑在1月1日元旦報喜，也是因為剛登記沒多久，想選個好日子和大家報個喜，她說：「沒想到大家的反應都滿好笑的。」也有許多老友送上祝福，讓她又驚又喜。

她分享中式婚紗照，表示：「當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，就知道人生真的要翻頁了。」並感性提到自2026年開始，「我不是一個我，我將成為某人的妻子。」並說結婚這件事並非衝動決定，而是內心篤定的選擇。

