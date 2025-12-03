《戲說》男星兼差遊覽車叫賣！ 目擊者認證：低調不高傲

男星朱國宏拍過多部類戲劇，代表作為《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等，備受觀眾熟悉。昨（2日）有網友分享朱國宏在遊覽車帶貨的照片，讚賞他是個「輕聲細語又低調不高傲的藝人」。

從網友拍下的照片中，可以看到朱國宏站在遊覽車的走道，一手抱商品、一手拿麥克風，認真地向乘客推銷，還有獻唱2首歌曲〈細妹按靚〉、〈男人情女人心〉。網友讚賞朱國宏沒有明星架子，「第一次遇到輕聲細語又低調不高傲的藝人，很棒。」

另名網友也跳出來表示，過去在遊覽車上遇過朱國宏，相當驚喜，趕緊狂拍一頓，並大讚：「他唱歌超好聽。」朱國宏兼職遊覽車推銷一事傳開，網友反應普遍正面，紛紛留言：「演員也是人，也需要吃飯，用自己的雙手賺錢，都值得尊重」、「其實我真的很佩服曾經很紅的藝人能放下原本的演藝工作跑去做別的事情，尤其要拋頭露臉」，連本土劇男星馬幼興都現身留言：「請大家多多支持台灣藝人，戲劇節目就這麼多，不是每個演員都有戲拍，但是日子還是要過的，如果您支持他（她）繼續走下去，那就交官一下囉！感謝大家的支持與愛護。」

據悉，朱國宏除了拍戲、接遊覽車商品推銷工作，也會到中南部的活動表演、唱歌，觀眾對他的印象多是「多才多藝、親切、人好」，評價頗優。

