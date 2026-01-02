《戲說》男星消失多年近況曝光 呂嘉興靠股息「被動收入」躺著賺

《戲說台灣》男星呂嘉興（右）開心和主持人高文音合照。（呂嘉興提供）

演出《台灣奇案》、《戲說台灣》等呂嘉興，近年來消失在螢光幕前，沒戲約依舊生活無虞，他自豪投資眼光精準，「我投資的大立光是台股史上最高配息，一張今年就配8萬550元，還有多筆持續性的被動收入，我名下的房子也都零貸款。」他表示，天天在俱樂部健身、泡SPA，錢都會主動流進來。

他近期到《聚焦2.0》上節目，錄影前連夜翻箱倒櫃，找出20年前，曾經出現在由高文音主播的新聞播報畫面，他一到現場開心跟主持人互動，拿出當年「以物易物」新聞影片，高文音瞬間驚喜大叫：「天啊！這是多久之前的事？」高文音看了影片回想，那是年輕剛進年代新聞台時。

呂嘉興近年來消失在螢光幕前，靠投資生活無虞。（呂嘉興提供）

呂嘉興像是個小粉絲一樣圓夢，嘴甜稱讚主持人高文音，不管年輕還是現在都很漂亮，氣質又好，讓她開心大笑。他也表示，之前去攝影棚拍戲，情緒都會非常緊張，這次完全讓人沒有壓力，他也和10年未見的狄志為在節目上PK捲報紙，現場十分歡樂。

★《中時新聞網》提醒您：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

