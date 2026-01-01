《戲說》許鈞鈞元旦拋喜訊 半夜宣布結婚升格人妻：人生翻頁了

【緯來新聞網】台8女星許鈞鈞元旦凌晨透過社群平台公開結婚消息，宣示個人生活進入全新階段，消息一出引發廣泛關注與祝福。許鈞鈞以在三立電視劇《戲說台灣》與《願望》等作品中的演出為人熟知，並獲封「台八女神」稱號。她在貼文中寫道，「當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，就知道人生真的要翻頁了。」她表示，從2026年起，她不再只是自己，也將成為「某個人的妻子」，象徵著她對人生角色的轉變。

《戲說》許鈞鈞元旦拋結婚喜訊。（圖／翻攝IG）

這項宣布迅速獲得大量粉絲及演藝圈友人留言祝賀。許鈞鈞回顧演藝生涯並感謝影迷與親友長年支持，表示他們不僅見證她在舞台與鏡頭前的表現，也陪伴她面對生活挑戰與情感成長。



她進一步說明，選擇婚姻並非衝動，而是來自內心的確定感。「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」許鈞鈞強調，未來將秉持同樣的真誠面對生活與婚姻，並在新身分下持續投入演藝工作。她承諾：「未來的日子，我會多一個身份，但不會少一份真心。」



最後，許鈞鈞表示，婚姻使她感受到個人的完整，也期許社會大眾的祝福能成為她踏上新人生旅程的光亮指引。

