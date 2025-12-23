戲院救世主諾蘭回來了 《奧德賽》以大明星跟IMAX吸引觀眾買票

麥特戴蒙演出《奧德賽》的主角人物奧德賽，這是繼《奧本海默》之後，諾蘭索性把片名直接以故事主角來命名。（UIP提供）

以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳導演後，導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）宣佈新作是改編荷馬希臘史詩《奧德賽》（The Odyssey），消息一出可是非同小可，畢竟原著以特落伊戰爭為背景，加上希臘神話的元素，既有大場面的古裝戰爭場面，更充滿奇幻與想像。

但是這可是諾蘭導演的神片，光是卡司陣容就多到讓人目木不轉經，包括麥特戴蒙（Matt Damon）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）、安海瑟薇（Anne Heathaway）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）、千黛亞（Zendaya）和莎莉賽隆（Charlie Theron）等，每個都是響叮噹的人物。如何再龐大的古裝史詩冒險劇情中，兼顧這些大明星的戲份，應該會讓人感到無比好奇。

廣告 廣告

加上諾蘭堅持作品就是要在戲院、大銀幕看，才叫做電影，祭上最新影音規格的拍攝技術，全部都是IMAX攝製，連IMAX的執行長都透露，電影用了最新的IMAX攝影科技。加上諾蘭素來對於電腦合成背景的綠幕手法敬而遠之，寧可採取實景拍攝，幾乎跑遍了地中海附近的國家。

但最有意思的，莫過於在荷馬的原著當中，出現過獨眼巨人，諾蘭在拍攝現場捨棄了電腦特效，硬是請特效人員做出高達六米六的擬真版的操控木偶，幾乎是等比例重現了文字所描繪的巨型怪物。光是帶著這個超大型木偶抵達外景地，演出跟主角的戰爭場面，就真的傷透腦筋。不過這就是克里斯多福諾蘭，大家準備好明年7月買票一起朝聖了嗎？

更多鏡週刊報導

史蒂芬史匹柏超神祕電影《揭密日》 故事大綱沒人曉得

LINE TODAY 公布「2025年度10大電影」 《國寶》奪冠、《大濛》亞軍

賀！時隔5年再叩關 《左撇子女孩》闖進奧斯卡國際電影15強