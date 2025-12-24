戲院驚見「不速之客」！ 初孟軒驚爆：大銀幕背景藏著一張男人臉

初孟軒（左起）與3位新人陳昱廷、安俊朋、顏廷儒在片中組成劇團，意外揭開一個都市傳說。

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》以鬼片來包裝青春愛情，主演群初孟軒、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒24日現身媒體聯訪，分享幕後花絮。雖然該片靈異驚嚇成分不算太多，但成片裡仍然出現一張不應該出現的臉；4位演員在拍這部片時很幸運地沒有遇見靈異事件，不過陳昱廷出差時卻遇過疑似已故的外籍媽媽好心請她吃餅乾的恐怖事。

《啵me之我的青春住了鬼》電影描述一個瀕臨破產的窮劇團，為了翻身不惜轉型做「沉浸式嚇人劇場」，沒想到戲裡演的是鬼，戲外竟也招來「好兄弟」湊熱鬧。 飾演劇團團長兼導演的初孟軒在聯訪中透露，直到宣傳期他才聽監製蔡意欽提起，片中某個畫面竟然出現了不該出現的東西。

陳昱廷在嘉義的旅館裡夢見女性的靈體請她吃餅乾，之後真的發現冰箱裡有一包餅乾，差點沒把她嚇死。

「那張臉出現的時候，銀幕上的演員是女生，但那張臉看起來是個短髮男人。」 初孟軒表示，當時拍攝現場完全沒人察覺異狀，沒想到這份「靈異加持」就這樣被剪進了成片裡。 他更打趣說，膽大的觀眾進戲院時，不妨睜大眼睛找找這張男人的臉究竟躲在哪個角落。

初孟軒這2年一口氣接拍了4部鬼片，《啵me》是第2部，對演鬼片已經有經驗，這次也準備了「很厲害」的護身符。他說：「會去求（護身符）是因為有一次拍片，大家閒聊曾遇到什麼事件，聊到一半突然瞬間安靜，我覺得一陣雞皮疙瘩。 當下就停止這話題。後來開車回家路上，等我回過神發現竟開到荒郊野外，更可怕的是Google Map 還帶我到更深的地方。我當下一陣毛骨悚然，當下決定不靠導航，直接迴轉憑記憶開回市區。」

安俊朋屬於慢熱型，話不多卻句句到位，冷不防會語出驚人。

回家後初孟軒的貓一直叫不停、還總盯著奇怪的地方看，他馬上拿出濟公師父給的兩張符紙，燒完灑出去後貓就正常了。

陳昱廷也分享了自己在嘉義出差時的一段親身經歷，恐怖指數瞬間讓現場氣氛凝結。 他回憶當時獨自睡在旅館，半夢半醒間看到一位面容模糊、披頭散髮的女性靈體。 「她對我說要我好好休息，還說冰箱裡有餅乾。」

本以為是夢一場，陳昱廷醒來後隨手打開冰箱，竟然真的看見一包餅乾。 「重點是，那個冰箱根本沒插電！」 驚覺撞鬼的她嚇得連行李都沒收好就匆忙退房，事後才得知該處曾有一對外籍母子居住過，後來因為太窮，母子雙雙過世。但她覺得其實並非每個靈體都會對人類不友善，像她遇到的那位可能就只想關心她一下而已。

顏廷儒片中穿了「恥」度甚高的女僕裝，由於他皮膚白，外型斯文，不需要特別化女妝就很像女生。

為了呈現劇團窮困潦倒的真實感，演員們在戲中可說是各出奇招。 顏廷儒這次挑戰了從影以來的「最大尺度」，但他所謂的尺度不是露肌賣肉，而是挑戰極具視覺衝擊的「神祕服裝」。 他害羞地坦言，自己的角色是為了養活自己才不得不跨足這類非主流副業，「那算是我人生中的小突破」。

坐在一旁的初孟軒則忍不住補刀，形容顏廷儒那套扮相的尺度重點在於「羞恥的恥」。 「我們私下感情很好，還一起去市場包水餃、去他家聊天。後來發現他其實不太需要練身材，因為他皮膚很白，穿上那種衣服就很有感覺。」 顏廷儒隱約透露其實自己在片中的「女裝」實際上是「女僕裝」，大家虧他穿上女僕裝渾然天成，連特殊的妝容都不必化，就讓全劇組印象深刻。

初孟軒有過拍鬼片經驗，求了很厲害的護身符，這次順利拍攝完畢，沒有遇到怪事。

雖然充滿靈異傳聞，但電影的核心依然是圍繞在情感糾葛。 陳昱廷和其他團員為了完美詮釋劇團精髓，在開拍前特地接受了長達兩個月的歌仔戲魔鬼訓練。 從研究水袖的收法、身段腳步到唱腔，這段同甘共苦的練習過程，也意外培養出主演群五人的深厚默契。《啵me之我的青春住了鬼》將於１月23日上映。

