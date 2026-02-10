戳不破的發財夢！老醫遭詐7200萬還信「老師不會騙」 合夥人怒：沒救了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣一名醫師前後遭詐7200萬，但仍相信「老師」不會騙他。（示意圖／資料畫面）

新竹縣一名在診所執業的葉姓醫師，前年（2024）加入投資Line群，前後8次被騙走4200萬元，家人發現後報警，但葉男卻堅信「老師」不會騙他，又繼續向親友、高利貸借錢，總計交付7200萬全都付諸流水，甚至被合夥開診所的醫師切割，痛罵「沒救了」。新竹地院法官痛批詐團車手嚴重侵害醫師財產，使其幾近喪失畢生積蓄，依詐欺取財罪重判孫姓車手徒刑5年。

在竹東執業的葉姓醫師透過網路接觸到所謂的「投資老師」，對方以虛假的高獲利數據為誘餌，誘騙其不斷投入資金。葉男對此深信不疑，在2024年9月至12月間，先後8次親手捧著大筆現金，在住處等地與詐騙集團不同的車手面交4200萬元。

直到12月中旬，葉男欲再次交付257萬元時，其女兒察覺父親言行詭異，果斷報警求助。警方隨後在面交現場埋伏，當場逮獲車手。

醫師遭詐7200萬元後，還持續想借錢把損失贖回。（示意圖／ingimage）

沒想到，葉男在車手落網後並未清醒，反而認為被捕的人只是無辜的「中間人」，堅信螢幕背後的「老師」絕不會騙他。為了湊齊詐團要求的「提領門檻」，他竟開始變賣家產、將房產抵押給地下錢莊借高利貸，甚至向診所員工及親友四處借錢。事隔僅一個月，他再度避開家人，分批將2,457萬元及508萬元現金交給另一名孫姓車手，讓被騙總額突破7200萬元。

與葉男合夥多年的同診所醫師也感嘆，當時葉男已近乎失心瘋，無論同仁如何勸阻，他依然堅稱「只要再補一點錢就能領回獲利」。為了維護診所商譽與其他同仁的生計，合夥醫師們最終不得不忍痛與其解除關係並獨立營運，更無奈地向外界發出警示，呼籲眾人切勿再借錢給葉男。

新竹地院法官在審理時指出，詐騙集團的行為極其惡劣，不僅讓一名專業醫師的辛苦所得幾近歸零，更摧毀了其家庭和睦與社交信任，留下難以抹滅的心理陰影。即便孫姓車手聲稱僅領取1500元報酬，法官仍審酌其對被害人造成的巨大打擊，依詐欺取財罪重判5年有期徒刑。

