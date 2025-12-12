戳破藍白和平統一夢！律師：國民黨「這些人」想消滅中華民國

政治中心／劉宇鈞報導

不少生活在民主自由台灣的藍白支持者，認為兩岸要和平不要戰爭，更有部分對和平統一存在幻想。律師林智群說，中國要求台灣承認「兩岸同屬一中」目的只有一個，就是想跟台灣單挑，民進黨並沒消滅中華民國，反而是國民黨那些老人，一心一意想消滅中華民國。

林智群11日以「和平協議，其實是單挑協議！和統，就是消滅中華民國！」為題發文表示，藍白最喜歡講和平，要和平不要戰爭，如果不用戰爭，當然是最好的，但要考慮到對方是誰？如果是背信忘義之徒，跟他簽什麼都沒用！

林智群舉例，1.希特勒跟史大林簽了互不侵犯條約，過沒兩年，希特勒撕毀條約，攻擊蘇俄、2.德川家康在冬天進攻大阪（豐臣家），發現大阪城難以攻下，跟豐臣家協議停戰，條件是「填平大阪城外圍壕溝」，完成之後，大阪城不再可怕，德川過半年再來「大阪夏之陣」，滅了豐臣家。

林智群也說，3.共產黨跟國民黨簽了幾次和平協議，哪次遵守了？每簽一次，國民黨佔的土地越縮小，最後被趕到台灣、4.共產黨跟英國簽中英聯合聲明，香港50年不變，後來說那個是歷史文件。「跟有多次毀約記錄的共產黨簽和平協議，是與虎謀皮。」

林智群直言，如果和平的代價是「和統」或「面臨更慘烈的戰爭」大家要不要？和統就是被中華人民共和國統一，在這個情況下，消滅的，一定是中華民國，而不是中華人民共和國。那些喊統一的國民黨老頭（馬英九、夏立言），只敢含含糊糊的喊「統一」，不敢講「統一，就是消滅中華民國」，根本就是掩耳盜鈴、唾面自乾！

林智群提到，趙少康當年跟陳水扁選台北市長時稱「阿扁當選，中華民國就要滅亡了！」，過了30年，民進黨沒有消滅中華民國，反而是國民黨那些老人，一心一意想消滅中華民國。面臨更慘烈的戰爭，所謂和平協議」，共產黨要「協議」，「協議」是國內法，簽了就是宣布「台灣是中國的一部分」，中國要台灣接受不存在的92共識也是同一個目的。

林智群強調，如果台灣是中國一部分，中國打台灣，就是內戰，任何外國（美國、日本、澳洲）都不能介入，那就是台灣跟中國單挑了。中國搞這麼多動作，要求台灣承認「兩岸同屬一個中國」，目的只有一個，就是想跟台灣單挑。

