戳破謝龍介「只做4年」真實意涵！陳亭妃認這點輸他 曝2028藍白合機率

​民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，陳亭妃以2.69％差距擊敗「賴清德嫡系子弟兵」、立委林俊憲，掀起熱烈討論；陳亭妃本人也在訪談中喊話對手，也就是國民黨立委謝龍介「不要再欺負女性」，更諷刺表示如果要耍嘴皮子，自己確實贏不過謝龍介。

陳亭妃在《POP撞新聞》節目中表示，謝龍介拋出「只做4年」的競選承諾，其實就是代表「從現在才剛要瞭解台南」；陳亭妃質疑，謝龍介根本只是把台南市政當作個人學習歷程，把台南當作什麼？

「台南市民沒辦法讓你學習」，陳亭妃表示，如果要論耍嘴皮子，自己確實不可能贏過謝龍介，但也證明對方只是口才厲害，對市政根本不在行。陳亭妃直言，如果勝選可以帶動、影響2028年選舉氣勢，自己一定會盡全力守住台南，也對賴清德連任也信心。

陳亭妃強調，這次對手就是國民黨與謝龍介，至於在野「藍白合」的趨勢，陳亭妃更坦言，若藍白在2026大選就合作，到了2028也一定會聯手，畢竟「阻止民進黨繼續執政」就是藍白的共同目標。

