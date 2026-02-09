戳破陽謀！黃帝穎：國民黨想破壞台美互信是自取其辱、玩火自焚

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）介入台灣內政太深；國民黨副主席蕭旭岑受訪時也稱，谷立言職級只比科長大一點，不過相關言論遭美國國務院打臉。黃帝穎律師說，國民黨操作美國科長說是自取其辱玩火自焚，反讓美國在台協會獲得美國國務院認證官方地位。

美國在台協會（AIT）處長谷立言、國民黨副主席蕭旭岑。（圖／資料照）

黃帝穎律師指出，蕭旭岑到中國回台後竟稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）職級只比科長大一點，明顯罔顧國際禮儀與台美關係的失禮說法，引社會公憤。

黃帝穎律師表示，美國國務院今天表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。

美國狠狠打臉中國及國民黨破壞台美關係的陽謀，美國國務院正式承認「美國在台協會」的美國官方地位，賦予AIT處長是國務卿在台代表的官方身分，黃帝穎律師說，凸顯國民黨想破壞台美互信是自取其辱、玩火自焚！

