戳破AI泡沫疑慮！魏哲家指客戶財務狀況穩健：看起來比台積電還要好

面對金融市場近期AI是否泡沫化的質疑，台積電（2330）董事長魏哲家今（15）日在法說會上以堅定的語氣給出了「除雷」答案。魏哲家透露，過去幾個月，他花費大量時間與雲端大廠及其客戶深度對話，為的就是確認需求是否真實。他肯定地說，「AI是真實的（AI is real），它已經開始進入我們的日常生活。」他更以「蒲公英」為喻，形容AI的應用將在未來幾年四處散播、無所不在。

魏哲家透露，個人觀察，那些投入大量資本建置AI的雲端服務商不僅展示了技術證據，更在財報上反映出實質的成長。他還語帶幽默地向分析師表示，這些大廠的財務狀況非常穩健，「看起來比台積電還要好」，這顯示AI投資已轉化為具體的財務回報，而非虛幻的泡沫。

廣告 廣告

魏哲家深信，未來數年AI大趨勢不會改變，模型採用率將涵蓋消費者、企業及主權AI領域。他也特別提到，台積電內部同樣廣泛應用AI技術於工廠營運，僅僅提升1%到2%的生產力，對台積電而言就是極大的價值。這份對AI未來的堅實信心，也反映在台積電調高AI加速器營收的長期預估中，預計其年複合成長率將接近50%。

更多風傳媒報導

