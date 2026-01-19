戳穿賴清德「北市雙贏算盤」！媒體人預言綠營可能選項：這人還是有機會
面對即將到來的2026大選，民進黨在高雄、台南人選陸續出爐後，就屬北市布局最為焦點，面對聲勢強勁的台北市長蔣萬安，包含行政院長卓榮泰、立委王世堅、行政院副院長鄭麗君等人都被點名參戰，媒體人羅旺哲指出，鄭麗君出線的可能性不大，推測總統賴清德推派英系出馬的機率比較高。
羅旺哲在《週末大爆掛》節目中表示，賴清德備戰2026有一個很大的重點，就是「布局2028」；簡單來說，就算2026要輸，責任也不能在他（賴清德）本人身上。
「所以派系要共治」，羅旺哲分析，台北市、新北市、桃園市對民進黨來說都比較難打，加上日前傳出英系的行政院秘書長張惇涵可能插旗桃園，加上新北早早拍板的立委蘇巧慧，台北由英系出來選的機會比較大；羅旺哲直言，如果自己是賴清德，絕對不會派自己人去艱困的選區送頭。
羅旺哲推測賴清德盤算，即如果北北桃都給英系機會，那麼就算敗選，未來被逼宮的聲音也不會太大，畢竟大家都有責任，而如果贏了，也可以歸功自己布局精準。
至於被點名最多次的王世堅，是否還有參選可能？羅旺哲認為「還是有機會」，羅旺哲解釋，王世堅是泛英系的，加上前民進黨中常委黃承國在立委陳亭妃初選勝出隔天，就去拜訪王世堅，「台北市這局怎麼看都是英系為主」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
民進黨誰選北市？ 郭正亮：鄭麗君是賴清德第一人選 王世堅不可能
台美關稅降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，鄭麗君代表民進黨參選台北市長的呼聲再起。前立委郭正亮認為，這就是在選舉了！就等鄭麗君個人意願。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 57
傳柯志恩民調領先賴瑞隆 尹立質疑真實性：不敢讓全體高雄市民參與
即時中心／顏一軒報導九合一大選倒數313天，《ETtoday民調雲》公布民調指出，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆支持度37.7%，落後國民黨對手柯志恩44%。對此，民進黨高雄市議員第四選區（楠梓、左營）擬參選人尹立今（19）日痛批，這是一份「不敢讓全體市民參與的民調」，他並質疑，沒看過、沒被問過、沒接過電話的高雄市民究竟有多少？民視 ・ 16 小時前 ・ 4
柯志恩領先賴瑞隆？最新民調曝光 前空姐揭真相：同溫層取暖大會
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委賴瑞隆上週二（13日）通過黨內初選，獲得綠營2026年高雄市長參選人的資格，準備迎戰國民黨高雄市長參選人柯志恩；《ETToday新聞雲》今（19）日發布一則高雄市長民調，顯示柯志恩以44%支持度領先賴瑞隆6.3%。對此，民進黨高雄市前鎮小港擬議員參選人、前空服員黃敬雅在臉書指出「會員制投票叫什麼民調？這才叫做動員比賽、這才叫同溫層取暖大會吧！」。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
派鄭麗君出戰2026？律師開酸：台北市配不上
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，又多次被熱門人選王世堅力薦，因此支持鄭參選台北市長的...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 47
楊珍妮完成關稅談判返台 他揭超驚人經歷「低調卻無法忽視」
台美關稅談判結果出爐，台灣和日韓等國家同享15%關稅，以及美國半導體232條款最惠國待遇。行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，今（19日）上午返抵國門，由行政院長卓榮泰親自接機。這次談判過程除了大家較為熟知的鄭麗君以外，總談判代表楊珍妮其實也不容忽視，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文，回顧楊珍妮從蔣經國政府時期開始的公職人生，一路走來曾為台灣作出許多重大貢獻。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 4
高雄民調柯志恩領先！他揭賴瑞隆翻轉兩關鍵
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果出爐後，根據《ETtoday民調雲》最新調查，柯志恩以44%支持度，領先賴瑞隆37.7%。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，民調與其爭論準不準，不...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 3
鄭麗君選台北市吳思瑤贊成 顏擇雅：我反對
行政院副院長鄭麗君這次負責台美關稅談判，代表民進黨參選台北市長的呼聲再起，民進黨立委吳思瑤表示自己舉雙手雙腳贊成。不過，作家顏擇雅則在臉書直言「我反對」，認為要鄭麗君選北市長是害她，也是害賴政府。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
談妥關稅返國飛機上緊張睡不著！鄭麗君：院長交代同仁不能告訴我
[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君和行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的關稅談判團隊今（19）天早上6點多返抵國門。行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、發言人李慧芝等親赴桃園機場接機。鄭麗君表示，其實在飛機上才知道卓榮泰要來接機，鄭麗君說：「院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上緊張得都睡不著覺。」 鄭麗君指出，她覺得很不好意思，卓榮泰公務這麼繁忙讓他親自接機，但也非常非常感動，卓榮泰用行動為所有談判團隊同仁加油打氣。謝謝卓榮泰在談判過程中，給團隊最大支持跟信任，鄭麗君提到：「每次我到華府，常常第一個收到的訊息就是院長的訊息，問說平安抵達了沒？還有『加油』兩個字。」 鄭麗君強調，經過這次跟美國磋商供應鏈合作，證明一件事，台灣人的努力及台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵力量，充分感受到「世界看好台灣、需要台灣。」政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基砸得更深更廣；也會支持產業在國際上進行有利布局，實力延伸擴展，以更壯大的台灣自信走向世界。 此次談判團隊由鄭麗君領軍14日晚間出發赴美，並在美東時間15日完成總結會議。行政院說明，台美雙方在談判中取得多項具體成果，包括台灣對新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
關稅談判漂亮全壘打！鄭麗君被點名選北市 吳思瑤讚：資歷亮眼
台美關稅降到15%且不疊加，也讓領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君氣勢水漲船高，更被外界點名親征台北市長選戰，迎戰現任市長蔣萬安。力拚連任的蔣萬安則回應，持續推動各項市政，並喊話期待中央能針對關稅做清楚台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 5
謝龍介要怎麼打台南市長選戰？李明璇曝「要勝出的突破口」
2026年台南市長選戰，將由國民黨立委謝龍介對決民進黨立委陳亭妃。國民黨前發言人李明璇認為，謝龍介想要勝出的突破口並不是陳亭妃，而是要把台南人對於身兼民進黨主席的總統賴清德、新潮流的不滿，轉化成「有別的選擇」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
楊珍妮哭了！憶關稅9個月漫長談判歷程 哽咽淚謝政府團隊全力爭取
台美對等關稅談判結果出爐，包括15％不疊加，232最惠國待遇等。行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（1/20）舉行記者會向國人說明，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮致詞時提及同仁日夜陪伴一度哽咽，雖然有朋友、業者告訴她可以休息了，但「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。太報 ・ 1 小時前 ・ 4
民進黨誰來挑戰蔣萬安？ 王鴻薇示警：藍營需要嚴陣以待
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選持續成為各界關注焦點。國民黨立委王鴻薇今（18）日分析指出，行政院副院長鄭麗君一直是民進黨台北市長的熱門人選，前陣子也傳出可能是行政院長卓榮泰，而總統兼民進黨主席賴清德最後會不會讓民進黨立委王世堅出線，則是藍營需要嚴陣以待的關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗君談判關稅有功！參選台北市長呼聲高 綠選對會成員回應了
即時中心／潘柏廷報導朝野政黨持續布局2026年九合一選舉，其中綠營在六都方面僅剩台北市、桃園市尚未有正式參選人；其中，台北市長人選方面，不僅傳出身兼總統的黨主席賴清德，希望行政院長卓榮泰出征外，就連行政院副院長鄭麗君，則因台美關稅談判交出優秀成績，也讓其呼聲高成為熱門人選之一。對此，民進黨選對會成員、立委莊瑞雄今（19）日下午受訪時也回應了！民視 ・ 18 小時前 ・ 9
傳1月底徵召何志偉選桃園市長？民進黨：選對會迄今為止完全沒有討論
民進黨布局2026縣市長選舉，目前六都剩台北市、桃園市尚未確定名單，傳出民進黨將在1月底徵召提名總統府副秘書長何志偉挑戰任國民黨籍桃園市長張善政。對此，民進黨發言人吳崢今（19）日在選對會後受訪時回應，完全沒有討論。他並預告，下次選對會召開時間是2月2日。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
伊朗總統：襲擊最高領袖哈米尼等同「發動全面戰爭」
伊朗總統佩澤希齊揚周日（18 日）晚在社交媒體上發文，稱襲擊伊朗最高領袖哈米尼「無異於對伊朗人民發動全面戰爭」。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
胡瓜才鬆口不走了！《綜藝大集合》收視衝破4 主持群感動致謝觀眾
節目《綜藝大集合》再創收視新高！上週日（1/14）播出4歲以上收視達3.47，25-49歲收視2.04，最高收視更衝上4.04，榮登全國第一，主持群也在節目中感謝觀眾一路以來的熱情支持。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠營「這大咖」衝擊蔣萬安連任！吳思瑤鬆口：就戰鬥位置全力幫忙
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的九合一大選，民進黨近期積極布局，首都台北市格外受到關注，綠委王世堅、沈伯洋均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。近期更有媒體報導，總統兼黨主席賴清德盼行政院長卓榮泰親征，台美關稅談判成績斐然的行政院副院長鄭麗君，同樣參選呼聲相當高。對此，綠委吳思瑤表示，若對方參選絕對是大亮點，自己舉雙手雙腳贊成。民視 ・ 23 小時前 ・ 177
拍五星旗影片！28歲海陸中士淪共諜 外公自責：不知為何欠債
海軍陸戰隊陳姓中士涉嫌拍攝手持五星旗、效忠中國的影片，洩漏軍事機密以換取報酬而遭到逮捕。他在南投老家的外公今（18日）受訪時數度表達痛心，直言當初是「怕他學壞」才送去當兵，但投身軍旅已近10年，完全沒有積蓄。陳男長期深陷債務危機，不僅向地下錢莊借貸，親友與同袍皆知其處處舉債。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
民進黨派誰挑戰蔣萬安？ 王鴻薇稱藍營嚴陣以待
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注。國民黨立委王鴻薇認為，鄭麗君一直是民進黨台北市長的熱門人選，前一陣子也傳出是卓榮泰，而賴清德最後會不會讓王世堅出線？必須嚴陣以待。至於民眾黨，也有傳聞是陳佩琪，王鴻薇直言有緊張一下，後來有聽說她本人沒興趣，警報解除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2