戳穿賴清德「北市雙贏算盤」！媒體人預言綠營可能選項：這人還是有機會

面對即將到來的2026大選，民進黨在高雄、台南人選陸續出爐後，就屬北市布局最為焦點，面對聲勢強勁的台北市長蔣萬安，包含行政院長卓榮泰、立委王世堅、行政院副院長鄭麗君等人都被點名參戰，媒體人羅旺哲指出，鄭麗君出線的可能性不大，推測總統賴清德推派英系出馬的機率比較高。

羅旺哲在《週末大爆掛》節目中表示，賴清德備戰2026有一個很大的重點，就是「布局2028」；簡單來說，就算2026要輸，責任也不能在他（賴清德）本人身上。

廣告 廣告

「所以派系要共治」，羅旺哲分析，台北市、新北市、桃園市對民進黨來說都比較難打，加上日前傳出英系的行政院秘書長張惇涵可能插旗桃園，加上新北早早拍板的立委蘇巧慧，台北由英系出來選的機會比較大；羅旺哲直言，如果自己是賴清德，絕對不會派自己人去艱困的選區送頭。

羅旺哲推測賴清德盤算，即如果北北桃都給英系機會，那麼就算敗選，未來被逼宮的聲音也不會太大，畢竟大家都有責任，而如果贏了，也可以歸功自己布局精準。

至於被點名最多次的王世堅，是否還有參選可能？羅旺哲認為「還是有機會」，羅旺哲解釋，王世堅是泛英系的，加上前民進黨中常委黃承國在立委陳亭妃初選勝出隔天，就去拜訪王世堅，「台北市這局怎麼看都是英系為主」。

更多風傳媒報導

