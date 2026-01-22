戴上工程帽走進公會堂 士林國小學生體驗古蹟修復

士林國小學生實地參觀士林公會堂修復過程

師生們在新的屋瓦上簽名並寫下祝福，祈願工程順利

串聯臺北市士林街區情感的歷史建築「士林公會堂」，在113年12月展開修復再利用工程，歷經一年多努力，修復工程進度迄今已達50%。鄰近的士林國小學生日前在專業團隊的帶領下，實地參觀古蹟建築的修復歷程，展開一場寓教於樂的學習之旅。

為了讓學生對於士林公會堂修復工程有更深入的認識，士林國小多次和建築師團隊、承造廠商對話與研商，終於在今年初春之際，規劃了第一場「工程即課程」的體驗學習活動。課程首先規劃工地職安衛教育，讓學生認識工程帽、反光背心的重要性，了解施工現場的安全規範；接著，由專業匠師介紹修復工法與傳統材料，說明如何兼顧建築結構安全與文化保存。

廣告 廣告

士林國小說明，吳儉鴻老師和建築師團隊也與學生分享，在日治時期公會堂車寄原貌的歷史考據過程，以及依據文獻與遺構進行修復的方式。最後，師生們還有個小小的驚喜活動，由工程團隊協助讓師生們在新的屋瓦上簽名並寫下祝福，祈願工程順利、平安圓滿，為修復工程留下溫馨的見證。

士林國小總務處楊國材主任表示，孩子們戴起工程帽，走入尚在修復的古蹟建築中，感受建築工程的偉大與辛勞，這樣的學習體驗相當值得。士林國小吳明郁校長指出，學校建築不僅是孩子們學習的場域，更是開啟無限夢想的起點，能讓孩子們身歷其境看看古蹟建築的修復歷程，就像是一場與歷史文物的對話一樣，十分珍貴，相信會讓孩子們擁有難忘的回憶。