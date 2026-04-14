戴上手就像上太空！NASA太空錶掀收藏熱潮

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記者鍾釗榛／綜合報導

Amida全新NASA Tribute腕錶。（圖／翻攝Amida網站）

復古未來風再掀話題，Amida將1976年經典Digitrend腕錶重新演繹，這回更加入NASA元素，推出全新「NASA Tribute」版本。雖然不是實際上太空的工具錶，但滿滿太空設計語彙，讓這款腕錶一亮相就話題十足。

Amida全新NASA Tribute滿滿太空設計語彙。（圖／翻攝Amida網站）

回頭率爆表的顯時方式

Digitrend最大特色在於「typically digital」設計，將時間顯示移到錶殼前端，透過稜鏡反射直接讀時。這項由工程師Zeno Hurt開發的光反射顯示技術，不需電池就能呈現類似LED的效果，當年可說是科技感爆棚的創新。

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Amida全新NASA Tribute腕錶。（圖／翻攝Amida網站）

細節滿滿都是彩蛋

新款設計靈感來自NASA太空梭，黑色DLC不鏽鋼錶殼搭配白色陶瓷頂殼，呼應太空梭耐高溫外殼。頂部更印上經典紅色「蠕蟲」標誌，搭配紅色跳時視窗，看起來就像駕駛艙儀表板，細節控絕對買單。

機芯升級

內部搭載升級後的Soprod自動上鍊機芯，具備50米防水，並透過藍寶石底蓋展現機芯運作。背蓋還刻上「Per aspera ad astra」（歷經磨難，終達星辰），讓整體更具太空探索精神。

搭載升級後的Soprod自動上鍊機芯，具備50米防水。（圖／翻攝Amida網站）

連錶帶與包裝都超有戲

不只錶本體，連錶帶都很有梗，採用類似太空衣材質，並以魔鬼氈固定，呼應無重力環境使用。最吸睛的是外盒設計，透明圓頂罩就像展示艙，直接把收藏價值拉滿。

包裝採用類太空艙的透明展示罩。（圖／翻攝Amida網站）

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