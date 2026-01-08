戴上眼鏡即開打！華碩 × XREAL 推 ROG XREAL R1，171 吋 240Hz 虛擬大螢幕玩家外出必備｜CES 2026

戴上眼鏡即開打！ASUS × XREAL 推 ROG XREAL R1，171 吋 240Hz 虛擬大螢幕玩家外出必備

華碩終於也下場打造智能眼鏡，但其處女作選擇了與 XREAL 共同開發。兩家公司在 CES 2026 上聯手推出了全新的 ROG XREAL R1，它明確針對遊戲玩家而設，主打高更新率及多裝置連線。

基於 XREAL One Pro 改造，顯示升級 240Hz 流暢畫面

ROG XREAL R1 是以現有的 XREAL One Pro 為基礎開發，兩者共用大部分硬體，包括雙 micro-OLED 顯示（單眼 1,920 × 1,080）、700 nit 亮度、57 度視野（FOV） 及由 Bose 調校的揚聲器。

廣告 廣告

👉 XREAL One 系列 AR 眼鏡新增 3DoF 空間運算和更大 FOV，且支援 USB-C 畫面直接輸入

R1 最大的升級是將更新率由 120Hz 提升至 240Hz，在同類產品中相當罕見。對講求畫面流暢度的玩家來說，這無疑是一大亮點。尤其是旅途中使用筆電或遊戲掌機的玩家，更可享有貼近桌面電腦的反應速度。

ROG XREAL R1 底座

ROG 控制底座，多平台一鍵切換

隨盒附送的 ROG Control Dock 控制底座可說是另一賣點，它設有 2 個 HDMI 2.0、DisplayPort 1.4 及 2 個 USB-C 接口（其中一個用作供電），方便用戶在桌上電腦、遊戲主機或掌機等不同裝置間快速切換。

若嫌底座太過麻煩，R1 亦支援 USB-C 直連模式，可即插即用於 ROG Ally X 或 ROG Xbox Ally X 等裝置，展現華碩生態系的整合優勢。

ROG XREAL R1

輕巧設計，電致變色鏡片一鍵調光

R1 重量僅 91g，比 87g 的 XREAL One Pro 稍重但仍屬於輕盈範疇。鏡片採用電致變色技術，用戶可一鍵調整鏡片顏色深淺，以適應不同光線環境。

配合 3DoF 追蹤，用戶可選擇將虛擬螢幕固定於特定位置，或讓畫面根據頭部動作一起移動，體驗更加自由。

ROG XREAL R1

強力電腦才能發揮 240Hz，虛擬螢幕可達 171 吋

需要注意的是，要啟動 240Hz 裝置必須具備足夠運算效能（一般電腦應該問題不大，但有些掌機可能就比較勉強）。57 度視野以遊戲場景來說稍嫌窄小。但以現時光學限制而言，市場上相似體積的產品也難有更大突破。不過即使以目前視角，R1 仍能投射出相當於 4 米距離外 171 吋的虛擬螢幕，這樣的效果已經遠勝任何便攜顯示器了。

價格與上市日期待定

華碩與 XREAL 暫未公布 R1 的售價及發售日期。不過若參考現有的 XREAL One Pro 的售價，R1 預計不會低於 US$650。若定價合理，這款遊戲導向的智慧眼鏡很可能成為今年玩家圈的熱門話題。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk