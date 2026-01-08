戴上眼鏡即開打！華碩 × XREAL 推 ROG XREAL R1，171 吋 240Hz 虛擬大螢幕玩家外出必備｜CES 2026

Yahoo Tech

售價預計不低於 US$650。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
華碩終於也下場打造智能眼鏡，但其處女作選擇了與 XREAL 共同開發。兩家公司在 CES 2026 上聯手推出了全新的 ROG XREAL R1，它明確針對遊戲玩家而設，主打高更新率及多裝置連線。

基於 XREAL One Pro 改造，顯示升級 240Hz 流暢畫面

ROG XREAL R1 是以現有的 XREAL One Pro 為基礎開發，兩者共用大部分硬體，包括雙 micro-OLED 顯示（單眼 1,920 × 1,080）、700 nit 亮度、57 度視野（FOV） 及由 Bose 調校的揚聲器。

XREAL One 系列 AR 眼鏡新增 3DoF 空間運算和更大 FOV，且支援 USB-C 畫面直接輸入

R1 最大的升級是將更新率由 120Hz 提升至 240Hz，在同類產品中相當罕見。對講求畫面流暢度的玩家來說，這無疑是一大亮點。尤其是旅途中使用筆電或遊戲掌機的玩家，更可享有貼近桌面電腦的反應速度。

ROG XREAL R1 底座
ROG XREAL R1 底座

ROG 控制底座，多平台一鍵切換

隨盒附送的 ROG Control Dock 控制底座可說是另一賣點，它設有 2 個 HDMI 2.0、DisplayPort 1.4 及 2 個 USB-C 接口（其中一個用作供電），方便用戶在桌上電腦、遊戲主機或掌機等不同裝置間快速切換。

若嫌底座太過麻煩，R1 亦支援 USB-C 直連模式，可即插即用於 ROG Ally X 或 ROG Xbox Ally X 等裝置，展現華碩生態系的整合優勢。

ROG XREAL R1
ROG XREAL R1

輕巧設計，電致變色鏡片一鍵調光

R1 重量僅 91g，比 87g 的 XREAL One Pro 稍重但仍屬於輕盈範疇。鏡片採用電致變色技術，用戶可一鍵調整鏡片顏色深淺，以適應不同光線環境。

配合 3DoF 追蹤，用戶可選擇將虛擬螢幕固定於特定位置，或讓畫面根據頭部動作一起移動，體驗更加自由。

ROG XREAL R1
ROG XREAL R1

強力電腦才能發揮 240Hz，虛擬螢幕可達 171 吋

需要注意的是，要啟動 240Hz 裝置必須具備足夠運算效能（一般電腦應該問題不大，但有些掌機可能就比較勉強）。57 度視野以遊戲場景來說稍嫌窄小。但以現時光學限制而言，市場上相似體積的產品也難有更大突破。不過即使以目前視角，R1 仍能投射出相當於 4 米距離外 171 吋的虛擬螢幕，這樣的效果已經遠勝任何便攜顯示器了。

價格與上市日期待定

華碩與 XREAL 暫未公布 R1 的售價及發售日期。不過若參考現有的 XREAL One Pro 的售價，R1 預計不會低於 US$650。若定價合理，這款遊戲導向的智慧眼鏡很可能成為今年玩家圈的熱門話題。

