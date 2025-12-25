戴上電子耳 期待"聽"見女兒婚禮祝福

台中57歲的曾先生，七、八年前聽力就不斷下降，戴了助聽器，聽力的狀況還是不好，說話都要很大聲，甚至影響工作。去年11月突然發生突發性耳聾，雙耳完全聽不到，台中慈濟醫院耳鼻喉部團隊評估後，今年七月，安排先在右耳裝上電子耳，曾先生很快恢復穩定的聽力，生活溝通順暢，他和家人都非常開心，另外左邊的電子耳，也希望趕在明天六月，兩個女兒結婚前，可以完成。醫生提醒，突發性耳聾，原因不明，評估耳朵的狀況OK的話，建議可以考慮裝上電子耳。

回診曾先生七月右耳裝了電子耳，例行性的回診，聽力都維持得很好。 台中慈院耳鼻喉部聽語中心主任 謝承祐：「他聽力已經很不錯了，在20到30分貝，我們正常人25分貝以內，就聽得到了。」

57歲的曾先生，七、八年前聽力就嚴重受損，戴了好幾年的助聽器，但狀況不理想，去年11月底，突發性耳聾，兩耳完全聽不到，醫生建議先在右耳裝上電子耳。台中慈院耳鼻喉部聽語中心主任 謝承祐：「那當時先選右邊(耳朵)，因為右邊是突然發生的，而且離他的聽力受損的情況，沒有那麼久，大概一做完的隔天 我們開機，第一個禮拜幫他調(音)的時候，他就完全聽得到 。」

台中慈濟醫院聽力師 張矩嫚：「有聲音了 有 有了，最近有覺得 聲音要調大聲或調小聲，還是都OK，應該都是差不多 都OK 。」

病患 曾文亮：「整個距離都拉回來了，沒有失去那種感覺，那個聆聽的感覺，全部都跑回來了，真的很棒 真的很棒，真的很開心。」

最讓曾先生開心的是，兩個寶貝女兒明年都要結婚了，他希望在婚禮之前，左邊耳朵也裝上電子耳。曾文亮的女兒 曾筠婷：「我是希望他在婚禮上，可以接受到更多他朋友的祝福，想說就是在婚前，可以完成另外一隻耳朵，讓他整個聽力可以很好。」

這種突發性耳聾的原因不明，醫生評估如果耳內構造完整，或許可以考慮裝電子耳，恢復聽力，跟外界連結，能有更好的生活品質。

