戴上VR頭盔暫別苦悶 民團助加薩孩童療癒心靈

經過黑暗的樓梯間，狹窄的地下室裡傳出小朋友的笑聲。這家學校位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫，由於當地太常成為俄軍襲擊的目標，因此已經完全搬到地下室上課。

過去幾年，不少學校曾經嘗試過線上課，但有老師認為，讓同學到校彼此社交、互動，學習成效比較好。

物理老師娜塔莉亞說：「地下學校開幕以後，情況好多了，小朋友需要當面學習和溝通。」

學生波丹表示，「烏克蘭哈爾科夫的情況這麼艱難，也很難規劃未來，所以只能看著辦，當然，我希望可以待在家鄉，在本市的高等學府就讀。」

廣告 廣告

許多老師認為，談判是否能平息戰火還值得多觀察，但是無論如何，都必須正常過生活。而老師繼續教書、小朋友繼續到校上課，就是他們現在可以做到的事。

鏡頭轉到已經協議停火的加薩，雖然當地百廢待舉，能回到學校的小朋友人數並不多，但是有民間團體準備了VR頭盔，播放森林、草地、動物的影片給小朋友看。看到和生活徹底不同的景象，小朋友驚奇地張大嘴巴。

民間團體心理健康沙瑪萊說道，「加薩人不只想到食物飲水，也會思考怎麼創新、接收外界資訊，雖然資源很有限，戰爭、毀損、流離失所等情況嚴峻，我們今天還是能用這個簡單的裝置，給經歷創傷的小朋友用。」

民間團體指出，這些VR影片不只是新奇的科技，也是為了小朋友的心理健康而特別設計。加薩許多兒童經歷嚴重的心理創傷，但無法取得相關的心理資源，這些VR影片可以讓他們接受良好的刺激、感覺平靜，幫助他們更快走出戰火的傷痛。

更多公視新聞網報導

以色列空襲加薩炸死104人 川普：停火協議應說話算話

控哈瑪斯歸還人質遺體造假 以色列空襲加薩釀33死

停火2週後再交火釀26死 以控哈瑪斯造假人質遺體身分

