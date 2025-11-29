戴佩妮出事了！才剛奪金馬獎「唱一半被砸」最新傷勢曝光

戴佩妮29日在簡單生活節開唱。（簡單生活節提供）

「2025 Simple Life 簡單生活節」首日29日在台北華山大草原登場，金曲歌后林憶蓮、魏如萱、戴佩妮等人接連飆唱，吸引大批粉絲到場支持。戴佩妮一上台熱唱〈一個人的行李〉、〈簡單〉、〈怎樣〉等，豈料唱到〈野薔薇〉時，台上擋音板突然倒下，砸到了戴佩妮的右手，讓她當場尖叫，並馬上關心身後的樂手們，「你們還好嗎？ 趕快檢查有沒有受傷？」十分暖心。

47歲的戴佩妮唱完後幽默說，「活到快50歲了，第一次遇到這種事」，還問台下粉絲：「行天宮在哪？我要去收一下驚。」並檢查了一下手臂的傷勢，確定沒有大礙，繼續演出，「幸好我長得不夠高，沒被砸到頭。」還透露她一上台容易緊張、有恐慌症，特地穿著寬鬆服飾、球鞋，讓自己心情輕鬆好好享受舞台。

她演唱最後一首歌曲〈雙生火焰〉，表示最近很常唱這一首歌，興奮預告12月會有好消息的釋出，似乎暗示即將舉辦「雙生火焰」演唱會。

戴佩妮29日在簡單生活節開唱。（簡單生活節提供）

簡單生活節今年邁入第 20 年，自然捲成員魏如萱與奇哥的重組演出成為一大亮點，帶領樂迷重回青春記憶，兩人帶來〈自然捲〉等多首夯曲，跟粉絲度過暖意滿滿的夜晚。

今年以《愚公》奪下金曲獎最佳新人的 someshiit 山姆，也以強大現場魅力征服觀眾。樂團能量同樣強勁，傷心欲絕火力全開、凹與山 Our Shame 的電氣民謠延續對人性與科技的深度凝視，讓每位樂迷都能在多元聲響中找到屬於自己的共鳴。

