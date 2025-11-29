戴佩妮剛奪金馬就「台上出意外」！被舞台設備砸手臂嚇喊行天宮在哪

記者林宜君／台北報導

戴佩妮今（29日）在華山大草原登場的「2025 Simple Life 簡單生活節」演出，沒想到才開唱就狀況連連。（圖／翻攝自戴佩妮IG）

金馬獎剛落幕不久，以電影《地母》主題曲《布秧》拿下本屆最佳電影原創歌曲的戴佩妮，今（29日）在華山大草原登場的「2025 Simple Life 簡單生活節」演出。沒想到才開唱就狀況連連，從回音異常到舞台設備掉落，都讓她哭笑不得。

戴佩妮以〈一個人的行李〉揭開序幕，氣氛原本輕鬆。不過在演唱〈怎樣〉時，她唱不到兩句就突然停下來，直喊：「不行不行﹐我這裡的回音很大﹗」並主動要求「卡歌」調整位置，重新再唱一次。戴佩妮也順勢帶著全場歌迷大合唱，讓突發狀況變成另一種互動。

戴佩妮被舞台上的擋音板砸到手臂。（圖／翻攝自戴佩妮IG）

戴佩妮接著自曝演出心情：「我有個bug﹐會緊張、有恐慌症﹐簡單生活節就要簡單。」才說完沒多久，舞台上的擋音板竟意外倒下，直接砸到她的手臂。雖然疼得不輕，但她仍忍痛自嘲：「幸好我長得不夠高﹐沒被砸到頭。」逗得全場一陣驚呼又大笑。

47歲的戴佩妮也無奈表示：「活到快50歲了﹐第一次遇到這種事。」甚至在台上半開玩笑緊張問：「行天宮在哪﹖我要去收一下驚。」引發歌迷熱烈回應。今年是簡單生活節邁入第二十年，戴佩妮也為音樂節送上祝福，幽默表示：「如果可以選擇﹐就讓自己生活再輕一點﹐就不會砸到的時候還要去收驚。」以笑聲收場整場演出的小插曲。

