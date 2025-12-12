戴佩妮剛摘金馬獎再曝喜事 出道25年首次降臨高雄開唱

【緯來新聞網】戴佩妮今（12日）宣布將南下高雄舉辦《雙生火焰》演唱會，是出道25年來，第一次在港都舉辦個人演唱會。她感到很期待也很感謝，希望到時候每一位歌迷都能從中找到共鳴與感動。

戴佩妮明年將前往高雄開唱。（圖／寬宏藝術提供）

戴佩妮才以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，為音樂創作生涯再添一座金獎。如今，緊接著帶來高雄開唱的好消息，可說是喜訊連連。



結束今年3月在台北小巨蛋的演出，在粉絲的敲碗之下《雙生火焰》，戴佩妮將登上高雄巨蛋舞台，「台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家的喜愛和支持」。

《雙生火焰》門票將於12月17日上午11點11分全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

