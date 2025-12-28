戴佩妮含淚宣布取消2場演唱會 坦言「票房不理想」
金曲歌后戴佩妮近日在「雙生火焰」巡迴演唱會成都站，哽咽宣布取消原定於北京及廣州舉辦的場次，並親口說明取消原因，直言是因為「票房不理想」，不想讓外界揣測，因此選擇在現場對粉絲坦誠說明原因。
戴佩妮在成都的演唱會上表示，這次巡演投入極高的成本製作，使用高規格舞台，整體製作成本遠遠超過實際票房收入，而因為票房不理想，難以負擔舞台成本，因此只好取消明年1月的北京場、3月的廣州場。
戴佩妮坦言「我根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害」，並表示雖然可惜，但並不感到遺憾。
戴佩妮哽咽說到「最後我想說的就是，真正的力量從來不是對抗而是鬆手。我們只需要在這一刻，站穩了自己，你就會明白，所有的課都不是要你倒下，而是要你學會如何站著，站穩自己的心」，她也感謝主辦單位、工作團隊與一路支持的歌迷。
隨後，Live Nation也發布公告，證實取消北京及廣州兩站演唱會，「由於特殊的舞台製作，場地的環境限制，現實的艱難無奈，我們陸續遇到了諸多難以克服的挑戰。經過與藝人團隊及各方夥伴嚴謹、慎重的溝通，我們最終不得不做出取消北京和廣州兩站的決定」。
事實上，「雙生火焰」演唱會舞台設計備受獲得國際肯定，不僅奪得倫敦設計獎最高等級鉑金獎，也在美國繆斯設計獎中，拿下「概念設計－娛樂類」及「活動－演唱會類」兩項鉑金獎。
