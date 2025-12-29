戴佩妮哽咽認票房不佳取消2演出 主辦：高雄場如期舉行

Penny戴佩妮明年將前進高雄開唱。（寬宏藝術提供）

Penny戴佩妮上月才以電影《地母》主題曲〈布秧〉拿下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，12月12日攜喜訊宣布，將首度南下高雄舉辦「戴佩妮2026雙生火焰高雄巨蛋演唱會」。未料，12月27日她於成都站演出時，突宣布因票房不如預期，難以負擔舞台成本，因此痛下決心取消原定北京與廣州的兩場演出。

戴佩妮在粉絲面前表示，不想讓粉絲有所揣測，也不希望透過公告讓粉絲得知此事，「我根本不在乎面子問題」，決定當面用誠懇的心向粉絲說明。她說：「很多歌迷都知道，我如果做不好，就會承認自己做不好，不會強撐著說我怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害。」

廣告 廣告

她哽咽坦言，因為投入的製作成本相當高，包含360度旋轉指環舞台等設計，整體製作費用遠超過票房收入，因此只得忍痛喊停，中國巡演將提前於明年1月17日杭州站畫下句點。

出道25年來，她原定於2026年3月21日在高雄巨蛋演出，不少粉絲憂心巡演生變，主辦方寬宏藝術29日出面發聲表示：「高雄場一定如期舉行，會幫戴佩妮一起完成『雙生火焰』最終場，現在還有一些零星票卷，沒買到票的，請洽寬宏藝術。」表示會如期舉行不受影響。

更多中時新聞網報導

炎亞綸穩交男友6年想婚了

《Prada惡魔2》預告流量衝第一

陸客不來 故宮參觀人數大跌