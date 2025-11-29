戴佩妮唱一半大叫「遭擋音版砸傷」 現場狀況曝光

簡單生活節11月29、30日在台北華山藝文特區登場，第一天集結Andr、鄭宜農、林憶蓮等音樂人，戴佩妮也現身演出，這是她少數出席的音樂節活動，唱到一半卻發生意外，她被鼓手的擋音版砸到，讓她當下忍不住大叫一聲。

這次的歌單，橫跨戴佩妮的出道生涯，從〈怎樣？〉到〈原諒我就是這樣的女生〉。唱到〈野薔薇〉時，全場聽眾，包含戴佩妮跟樂手都非常投入，沒想到在間奏的時候，鼓手打到一半，透明的擋音板突然倒下，砸到了戴佩妮的右手，讓她忍不住驚叫失聲。

有趣的是，當時戴佩妮正在介紹樂手，剛好最後的吉他手黃忠岳還沒介紹到。戴佩妮笑說「活到50歲第一次被擋音版砸」並稱讚吉他手羅紹恩很敬業，不慌不忙的把吉他間奏彈完，還幫忙擋了兩片擋音板，戴佩妮也笑說「行天宮在哪？我先去收一下驚！為什麼要這樣啦！」接著要鼓手不要太投入，打輕一點，她檢查了一下右手臂的傷勢，確定沒有大礙，才演唱最後一首歌曲〈雙生火焰〉。

另外，簡單生活節今年邁入第 20 年，自然捲（魏如萱與奇哥）的重組成為大亮點，帶領樂迷重回青春記憶，度過暖意滿滿的夜晚；新聲代亦在各舞台大放異彩，表現亮眼的張淦勛、極具潛力的就以斯 JOYCE、Andr 和 Niki the Unicorn等人氣新秀都在各舞台發光。今年以《愚公》奪下金曲獎最佳新人的 someshiit 山姆，也以強大現場魅力征服觀眾。樂團能量同樣強勁，傷心欲絕火力全開、凹與山 Our Shame 的電氣民謠延續對人性與科技的深度凝視，讓每位樂迷都能在多元聲響中找到屬於自己的共鳴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導