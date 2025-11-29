戴佩妮唱一半突遭擋音板砸中 嚇喊：我要去行天宮收驚

戴佩妮在簡單生活節演唱時，發生被擋音板砸中手臂的意外插曲。資料照，李政龍攝



邁入第20屆的簡單生活節今天（11/29）在華山文創園區登場，上週以《地母》主題曲〈布秧〉奪下金馬獎最佳電影原創歌曲的戴佩妮登台開唱，不過卻有突發狀況，唱完〈野薔薇〉正在介紹樂手時，被台上擋音板砸中手臂，讓她嚇了一跳，自嘲「活到快50歲，這是第一次」，覺得自己應該去行天宮收驚。

戴佩妮今天首先演唱〈一個人的行李〉，接著是〈簡單〉、〈光著我的腳Y子〉、〈好感覺〉、〈原諒我就是這樣的女生〉、〈怎樣〉、〈野薔薇〉等10首曲目，唱到〈怎樣〉時，她突然喊「不行，我這裡回音很大」，和昨天採排的位子不同，調整位置後再重新演唱，副歌時她還邀歌迷合唱。

戴佩妮說，她每次演出都會緊張、有恐慌症，但希望簡單生活節就是要輕鬆、簡單的狀態唱歌，隨後就發生被擋音板砸到的意外，她笑著說：「幸好我長得不夠高，不然就被打到頭了」，表示自己應該去行天宮收驚，把現場逗得哈哈大笑。

