戴佩妮宣布3/21唱進高雄巨蛋！ 率先曝光必唱曲目

戴佩妮去年3月在台北小巨蛋舉辦「雙生火焰」演唱會，獲得各界好評，12月12日宣布將在3月21日首度唱進高雄巨蛋，是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，也是再一次透過舞台，聯繫與歌迷情感的重要時刻，意義格外非凡。然而，日前Penny戴佩妮才以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，憑其動人歌聲與深厚的創作底蘊再獲肯定，為音樂創作生涯再添一座金獎，如今，緊接著帶來高雄開唱的好消息，喜訊連連，彷彿為明年的音樂旅程開啟炙熱的序章，同時，也點燃歌迷心中的熱情與期盼！

戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持。「雙生火焰」象徵Penny戴佩妮在音樂創作與舞台表演中，雙重的熱情與能量，25年的音樂歷程，積累的情感與點滴將化作炙熱的火焰，在高雄巨蛋點燃，希望每一位歌迷都能從中找到共鳴與感動！

這場演唱會不僅僅是演唱與聆聽，更是一場集體的情感共鳴。關於高雄場歌單，她也率先預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉等各個時期的經典曲目外，亦將演繹概念專輯《雙生火焰》中的歌曲，透過音樂共鳴，與所有人一起迎接這場令人期待的時刻！「戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會」門票將於下週12月17日(三)上午11:11全面啟售，購票請洽寬宏售票系統。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導