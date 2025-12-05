戴佩妮愛徒被分手陷情傷崩潰！當場打給「她」：哭給姊姊聽

黃則翔邀來恩師戴佩妮合作音樂。（奕派音樂工作室提供）

黃則翔曾為光良、江美琪、鄭興等歌手譜曲填詞，近來推出首張台語全創作專輯《相相 sio-siòng》。這位被形容為「自然而然養成文藝台客」的音樂人，從2015年開始精煉十年，收錄10首全創作台語歌曲。

專輯中歌曲〈將汝送別位〉特邀恩師戴佩妮擔任配唱製作人。則翔透露，他從2006年《iPenny》專輯發行時，就愛上戴佩妮「很有趣、很會玩又很帥氣」的聲音，進而產生成為創作歌手的想法。後來，他的Demo作品被戴佩妮本人聽到，促成他在2018年至2023年成為戴佩妮旗下簽約詞曲作者，並曾擔任製作助理。

廣告 廣告

儘管共事多年，黃則翔坦言剛開始面對偶像時非常緊張。他第一次進錄音室幫戴佩妮唱合音時，緊張到直接大失眠，整個人處於「魂不守舍」的狀態；即使後來經常一起吃飯工作，他仍常擔心說錯話，連只是講電話也會大冒汗，只能露出嘴角微微抽動欲言又止的表情。

戴佩妮在音樂上引導他旋律的發展，而她給予的歌詞建議更像是希望帶入則翔生命中的「箴言與禮物」，以音樂關心他的實際生活狀況。這份師徒關係在則翔被分手後產生了轉變，他打電話給戴佩妮「哭給姊姊聽」，現在回想雖然荒謬，但此事件後他才開始能比較放鬆地面對她，敢於開玩笑。

他這次邀請不諳台語的戴佩妮擔任配唱製作人，坦言像是給了恩師一個「小挑戰」。他成功說服她：「配唱重點在於引導我的情感與口氣。」戴佩妮也試著用她會的台語與則翔溝通，這讓則翔意識到達成溝通的條件有很多，不一定是能把語言唸到最標準。〈將汝送別位〉是在跟「分手之遺物」進行告別，最終在尾奏用真實遺物（杯墊和木製紀念品）敲擊錄製摩斯密碼與主唱對話的創意，正是戴佩妮在配唱時靈機一動提供的點子。

更多中時新聞網報導

55歲孟庭葦狀態佳 期待在台開唱

炎亞綸曼谷開唱「謝謝沒離開的你們」

專家：生前規畫 4招防親屬爭產