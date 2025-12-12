戴佩妮才奪金馬再宣布喜訊 明年3月首唱進高雄巨蛋

戴佩妮宣布明年3月首唱進高雄巨蛋。（寬宏藝術提供）

戴佩妮繼去年3月於台北小巨蛋開唱後，好評不斷，12日宣布將明年3月21日首度南下高雄巨蛋開唱，延續台北萬人滿場氣勢，舉辦「戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會」，這不僅是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，也是再一次透過舞台，聯繫與歌迷情感的重要時刻，意義格外非凡。

戴佩妮日前才以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，憑其動人歌聲與深厚的創作底蘊再獲肯定，為音樂創作生涯再添一座金獎，如今，緊接著帶來高雄開唱的好消息，喜訊連連，彷彿為明年的音樂旅程開啟炙熱的序章，同時，也點燃歌迷心中的熱情與期盼！「戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會」門票將於12月17日上午11：11全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

去年台北小巨蛋的演出，收穫歌迷及各界好評，多首歷年經典歌曲、華麗又震撼的舞台，深刻地烙印在歌迷心中，內心的感動至今仍深植在大家心底，在眾所期盼與熱切的呼聲中，「雙生火焰」將登上高雄巨蛋舞台，戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持。

關於高雄場歌單，她也率先預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉等各個時期的經典曲目外，亦將演繹概念專輯《雙生火焰》中的歌曲，誠意滿滿。

