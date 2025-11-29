戴佩妮演唱出意外！舞台上擋音板直接倒下 驚喊活到快50歲第一次遇到

記者鄭尹翔／台北報導

戴佩妮在《2025 Simple Life 簡單生活節》首日登場便狀況連連，引起台下上千名樂迷驚呼與爆笑。剛以電影《地母》主題曲〈布秧〉奪下金馬獎最佳電影原創歌曲的她，首次以個人名義站上簡單生活節舞台，卻在演唱代表作〈怎樣〉時突然喊卡，因「回音太大」當場要求重唱。她無奈笑說「怎樣站都不對」，展現真性情，也立即成為現場話題焦點。

而意外還不只一樁。戴佩妮接著準備改以坐姿彈吉他，沒想到下個動作卻差點踩空跌倒，讓歌迷瞬間倒抽一口氣。她則自嘲「處處都有陷阱」，試圖用幽默化解突如其來的糗狀況，氣氛反而變得更熱烈。到了介紹樂手時，她更遭遇演出最大驚魂——因鼓手演奏太激動，身旁的擋音板直接倒下，砸到她本人，讓全場驚叫不已。被打到的戴佩妮愣了一秒，隨即爆笑喊：「活到快50歲第一次遇到！」甚至大呼要去行天宮收驚，把原本的意外變成最自然的喜劇橋段。樂迷也因她的反應笑成一片，直呼「只有戴佩妮能把事故唱成節目效果」。

另外還有林憶蓮終於與台灣樂迷重逢！此次演出誠意滿滿，帶來了相當於個唱的大型編制。隨著〈灰〉的輕快節奏響起，林憶蓮以溫暖笑容向台下致意，「大家好嗎？很久不見今年是簡單生活節第20年，所以說來非常非常有意義很感動的一件事情，然後現場的大家（聽到現場尖叫她笑了）今天可能聽到我的聲音⋯我有點感冒，所以我今天的聲音是沙啞的，希望不會影響到大家去享受今天這個晚上。」隨即以〈枯榮〉帶領全場潛入《蓋亞》的音樂世界。

近年新作一一呈現，林憶蓮感性表示：「能回到台灣與樂迷見面十分開心，尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份『簡單的美好』。」接下來的〈歸零〉、〈纖維〉，不管是紛擾後歸於平靜或是面對生死離別、悲歡離合，林憶蓮的歌聲彷彿帶著台下的樂迷們走過一次生命的旅程；最後一首〈太陽系〉則讓人感受到彼此彷彿在同一個小宇宙裡，乘著音樂一起漫遊，為這場世紀重逢劃下最溫柔的句點。

