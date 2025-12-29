戴佩妮演唱會票房不佳喊卡！歌迷憂「高雄場受影響」主辦單位回應了

記者徐珮華／台北報導

戴佩妮「雙生火焰」巡迴演唱會今年2月開跑，先後走過上海、台北站，卻在本月27日成都站演出時，哽咽宣布由於票房不如預期，難以負擔舞台成本，因此中國巡演將提前在明年1月17日杭州站畫下句點，原定1月31日北京、3月7日廣州場次確定取消。消息曝光後，不少歌迷憂心明年3月21日高雄巨蛋演出受到影響，對此主辦單位寬宏藝術也回應了。

戴佩妮「雙生火焰」成都站。（圖／翻攝自LiveNation微博）

此次「雙生火焰」巡演舞台設計獲得國際高度肯定，先後奪下多個大獎，如今卻由戴佩妮親自宣布部分場次取消。主辦單位「理想國 Live Nation」發表公告，坦承由於特殊舞台製作、場地環境限制與現實的艱難無奈，團隊陸續遇到許多難以克服的挑戰，「經過與藝人團隊及各方夥伴嚴謹、審慎的溝通，我們最終不得不做出取消北京和廣州兩站的決定。」

戴佩妮「雙生火焰」北京、廣州場次確定取消。（圖／翻攝自LiveNation微博）（圖／翻攝自LiveNation微博）

至於高雄場次是否受到影響，寬宏藝術回應：「高雄場一定如期舉行，會幫戴佩妮一起完成《雙生火焰》最終場，現在還有一些零星票卷，沒買到票的，請洽寬宏藝術。」

