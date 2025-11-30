戴佩妮登簡單生活節！遭擋音板砸手臂嚇：先去收驚

簡單生活節於華山熱鬧登場，連續兩天的音樂盛會邀請多位知名歌手參與演出。活動中出現了一些突發狀況，包括金曲歌后戴佩妮在演唱時被舞台擋音板砸中手臂，讓她當場表示需要「去收驚」；睽違九年來台的林憶蓮則因感冒導致聲音沙啞，但仍敬業地完成演出並感謝粉絲的包容。

戴佩妮在「簡單生活節」開唱遭擋音板砸到。（圖／@guan_wu32授權）

簡單生活節的第一天，金曲歌后戴佩妮登台獻唱，但在與歌迷互動時，舞台上的擋音板突然砸到她的手臂，讓她驚呼需要「去收一下驚」。此外，在演唱招牌歌曲《怎樣》時，因為現場回音問題，戴佩妮也不得不在唱了兩句後喊卡重新開始。

林憶蓮睽違9年在台開唱。（圖／簡單生活節提供）

音樂節首日壓軸是睽違9年多終於來台的林憶蓮。許多香港粉絲特地飛來台灣支持她，讓林憶蓮感到十分感動並向大家表達謝意。雖然林憶蓮坦承因感冒導致聲音沙啞，但她在演唱時仍然盡情發揮，展現出驚人的實力和專業態度，讓現場觀眾為之瘋狂。

自然捲帶著全場嗨唱〈坐在巷口的那對男女〉。（圖／簡單生活節提供）

另一位歌后魏如萱也在音樂節上登台演出。樂團「自然捲」的重聚更是讓粉絲興奮不已，全場大合唱《自然捲》這首歌曲。魏如萱在演出中也談到了先前的「封鎖」風波，她解釋自己的想法是「你不喜歡我，你要罵我，那我就先把你封鎖，這樣你以後就看不到我啦」，表明只是讓討厭她的人能早點不看見她。

