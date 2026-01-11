戴佩妮相愛相殺20年！親揭吳克群私下真面目 認了「心中重要份量」

記者徐珮華／台北報導

吳克群與戴佩妮並肩走過華語樂壇20年，首次合作推出新歌〈念念〉，以慢情歌形式承載時間與情誼，描繪細水長流的想念與牽掛。兩人相識於華語樂壇最繁盛的年代，是互損的好友、彼此的聽眾與見證者，好交情也在MV拍攝現場的歡笑互嗆、相愛相殺中體現得淋漓盡致。

戴佩妮與吳克群合作新歌〈念念〉。（圖／六度空間提供）

戴佩妮笑說：「直到前幾天聊天時，克群才突然發現自己比我小一歲！他一直像把我當妹妹照顧。雖然每次見面都像冤家互嗆，但他個性很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平，反差其實挺可愛的！」她更罕見認真地說：「如果有一天我在圈內需要幫忙，第一個會找的男性友人一定會是克群，可見他在我心中的份量。」

吳克群直誇戴佩妮是他見過最全能的創作人之一，更是一位願意為朋友兩肋插刀的俠女。自己最欣賞對方在音樂創作上的執著與認真，這場跨越20年的合作，在創作上自然形成極高默契，是他音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗，「朋友總是來來去去，而知己是一輩子都會念念不忘的存在，我格外珍惜與Penny之間的這份友誼。」

戴佩妮與吳克群的合作，被形容為一場「遲來卻剛好的靈魂對話」。（圖／六度空間提供）

戴佩妮提到：「我已經很久沒有製作完全非自己詞曲的作品，但因為是克群，加上他本來就是非常成熟的音樂人，所以特別期待會碰出什麼火花，因此毅然決然接下挑戰。」她特別邀請長期合作的大師Terence Teo擔任編曲，在最後一遍副歌刻意留白，「沒有把情緒唱滿，而是希望讓人感受到『心跳漏一拍』的畫面。想念不一定能見或說出口，但會悄悄存在，回響在心裡，也回響在耳邊。」

除了製作之外，戴佩妮也親自演出〈念念〉MV，她透露：「當初有3、4個腳本可選，最後挑了現版。主要是想過過戲癮。雖然不像克群近期的AI作品那麼炫，但故事本身有一些省思的情節翻轉，我覺得很有意思。」而這支MV拍攝至今超過一年，「現在再看成片，還是會忍不住想，如果能再演一次應該會更好。」

