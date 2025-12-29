戴佩妮票房慘烈波及明年3月高雄場？主辦單位發聲了

戴佩妮明年3月如期在高雄巨蛋開唱。簡單生活節提供／資料照

金曲歌后戴佩妮日前哽咽宣布確定取消原訂於北京與廣州舉行的「雙生火焰」巡迴演唱會，坦言因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定。由於她明年3月21日將登上高雄巨蛋開唱，不少歌迷擔心會否遭波及，對此，主辦單位寬宏藝術今（29日）發聲了。

寬宏藝術表示戴佩妮雙生火焰演唱會高雄場，「一定挺到底」！對於許多粉絲擔心，近期消息會影響戴佩妮高雄場的演出，寬宏藝術回應：「高雄場一定如期舉行會幫戴佩妮一起完成『雙生火焰』最終場，現在還有一些零星票卷，沒買到票的，請洽寬宏藝術。

戴佩妮明年3月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。寬宏藝術提供

戴佩妮的「雙生火焰」巡演日前唱到四川成都，她突在台上宣布取消原訂於北京與廣州舉行的演出，坦率向歌迷承認因票房未達預期，最終只能喊卡。戴佩妮直言，自己從不在意所謂的面子問題，「如果我自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我吹得很厲害。」

戴佩妮表示，這次巡演在藝術層面獲高度肯定，卻仍無法抵擋現實的商業壓力，說到激動處，她數度哽咽令人不捨，但也強調唯有允許事情發生、允許情緒起伏，才能避免內耗，真正面對現實。



