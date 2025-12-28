戴佩妮認票房不佳 無預警宣布「取消2場演唱會」：我不在乎面子

【緯來新聞網】金曲歌后戴佩妮近期舉辦「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）在四川成都開唱時，她哽咽宣布取消原定的北京和廣州2場演出，原因是「票房不理想」，但她也安慰歌迷：「我真的沒事，我不希望看到身邊工作人員壓力這麼大，我真的沒事」。

戴佩妮宣布取消北京和廣州的2場演唱會。（圖／翻攝自戴佩妮 PennyTai臉書）

戴佩妮昨晚在成都舉辦「雙生火焰」演唱會透露，她不希望一個公告，讓大家很多揣測，自己根本也不在乎面子不面子的問題，「因為我們就是我們」，認為在這個時候宣布，是最恰當不過的，坦言一直都不避諱這樣子的場面，「我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害」。



戴佩妮表示，25年來她秉持著謙遜、繼續學習的態度往前走，所以做了一個兩難的決定，宣布取消還沒開始售票的北京和廣州場，「很可惜，但是沒有遺憾」，坦承因為票房不理想，難以負擔舞台成本，不得不做出取消的決定。



戴佩妮提到，她常說人生是場修行，「修行的第一步不是開悟，也不是明白很多的道理，而是停止了現實與對抗，」，應該如何安住？不是躲避、也不是心在逃，「我們只需要允許事情的發生，允許任何的情緒起伏……真正的力量從來不是對抗而是鬆手。我們只需要在這一刻站穩了自己，所有的課都不是讓你倒下，而是讓你學著如何站著，站穩自己的心」，接著向主辦單位、工作團隊，一一唱名感謝。



主辦單位Live Nation發布「戴佩妮『雙生火焰』北京及廣州演唱會取消」公告，提到「由於特殊的舞台製作，場地的環境限制，現實的艱難無奈，我們陸續遇到了諸多難以克服的挑戰。經過與藝人團隊及各方夥伴嚴謹、慎重的溝通，我們最終不得不做出取消北京和廣州兩站的決定」。

