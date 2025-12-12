戴佩妮金馬獲獎後再添喜訊 明年3月唱進高雄巨蛋

戴佩妮正式宣布將在明年3月21日將在高雄開唱。（圖／寬宏藝術提供）

戴佩妮甫憑電影《地母》主題曲〈布秧〉，獲得第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」肯定，去年她的台北小巨蛋個唱大受好評，今（12日）戴佩妮正式宣布將在明年3月21日將帶著《雙生火焰》唱進高雄巨蛋。

戴佩妮感謝歌迷自台北場結束後不斷「敲碗」高雄的心聲，這是她第一次在高雄舉辦個人大型演唱會，非常期待能與中南部的歌迷見面。本次巡演的舞臺設計更是大放異彩，以獨特創意榮獲「倫敦設計獎」最高等級鉑金獎，同時更在有設計界奧斯卡之稱的「美國繆斯設計獎」概念設計及活動演唱會兩類別中，雙雙拿下最高榮譽鉑金獎，集結三項國際頂級設計大獎肯定，讓這場演出從音樂饗宴昇華為藝術級的視聽盛宴。

她也預告高雄場歌單將延續經典，帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉等橫跨25年音樂歷程的代表作，並結合概念專輯《雙生火焰》的歌曲，用她溫暖治癒的音樂力量，在高雄巨蛋點燃集體的情感共鳴。《戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會》購票請洽寬宏售票。

