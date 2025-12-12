戴佩妮預告明年唱進高雄巨蛋

「金曲歌后」戴佩妮去年於台北小巨蛋開唱好評不斷，12日宣布將在明年3月21日首度在高雄巨蛋舉辦「戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會」，延續台北萬人滿場氣勢，這不僅是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，盼再一次透過舞台聯繫與歌迷情感。

戴佩妮日前以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下金馬獎「最佳原創電影歌曲」，憑其動人歌聲與深厚的創作底蘊再獲肯定，為音樂創作生涯再添一座金獎；「雙生火焰」將登上高雄巨蛋舞台，戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，第一次到高雄舉辦個人演唱會很期待。

談到高雄場歌單，她率先預告同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉等各個時期的經典曲目外，亦將演繹概念專輯《雙生火焰》中的歌曲，誠意滿滿。演唱會門票將於17日上午11點11分全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。