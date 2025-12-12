戴佩妮首辦高雄個唱 2026登高雄巨蛋重現經典歌

（中央社記者王心妤台北12日電）金曲歌后戴佩妮今年3月剛結束台北小巨蛋「雙生火焰」演唱會，今天宣布明年將首度在高雄舉辦個人演唱會，3月21日在高雄巨蛋開唱，她透露將演唱經典歌曲，期待與粉絲相見。

戴佩妮去年推出「雙生火焰」專輯，收錄12首過去為別人創作的作品，加上1首新歌，並以此入圍今年金曲獎最佳華語女歌手獎。而她今年為電影「地母」演唱的主題曲「布秧」，也抱回金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

戴佩妮今天透過主辦單位表示，台北場演出後聽到許多歌迷敲碗，期待她也能在高雄開唱，「現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待。」

戴佩妮預告將演唱「怎樣」、iPenny、「愛瘋了」、「純屬意外」、「被動的觀眾」等經典歌曲；演唱會門票預計12月17日開賣。（編輯：張雅淨）1141212