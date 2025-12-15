戴佩妮高雄巨蛋開唱 12/17寬宏售票！時間地點、售票時間、票價座位一次看

歌手戴佩妮去年3月才在台北小巨蛋舉辦《雙生火焰》演唱會獲得高度好評，如今宣布將於 2026年3月21日唱進高雄巨蛋。這不僅是她出道25年來第一次在高雄舉辦個人演唱會，更是透過舞台再次與歌迷連結情感的重要時刻。日前她憑電影《地母》主題曲《布秧》勇奪第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，為創作生涯再添里程碑，亦是她首次登上金馬獎舞台獻唱。這次的高雄巨蛋演唱會，Penny除了預告會演唱多首經典歌曲，也將帶來新專輯《雙生火焰》中的歌曲，與所有人一起迎接這場令人期待的時刻！戴佩妮演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

戴佩妮明年3月在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖／寬宏藝術）

戴佩妮高雄巨蛋演唱會｜時間地點

演出日期：2026/03/21（六）19:30

演出地點：高雄巨蛋

戴佩妮高雄巨蛋演唱會｜售票時間

戴佩妮高雄巨蛋演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT$4280 / $3980 / $3680 / $3280 / $2980 / $1880 / $800

座位圖：

戴佩妮高雄巨蛋演唱會票價、座位圖。（圖／寬宏藝術）

戴佩妮高雄巨蛋演唱會｜必聽歌單

《怎樣》

《街角的祝福》

《愛瘋了》

《單身潛逃》

《純屬意外》

《被動的觀眾》

《沉默》

《雙生火焰》

