戴佩妮「票房不佳」取消中國2演唱會 歌迷憂高雄場受影響 主辦：一定如期舉行

金曲歌后戴佩妮近期舉辦《雙生火焰》演唱會，而27日在成都場時，戴佩妮宣布，決定取消北京、廣州兩場演唱會，明年1月的杭州場將是中國最終站。消息曝光後引發歌迷討論，對此，寬宏藝術表示，《雙生火焰》最後一站高雄場一定會如期舉行。

戴佩妮日前在成都場時宣布取消北京、廣州兩場演唱會，並在台上表示「不希望一個公告讓大家多揣測，自己也不在乎面子問題，如果自己做不好就是做不好，不會強撐、要大家幫把我吹得很厲害」、「很可惜但是沒有遺憾」，在講完感言後戴佩妮也感謝所有幕前幕後的人員。

消息曝光後引發歌迷討論，其中也有人擔心最終站高雄場是否會受到影響，對此，寬宏藝術表示「高雄場一定如期舉行，會幫戴佩妮一起完成《雙生火焰》最終場，現在還有一些零星票卷，沒買到票的，請洽寬宏藝術。」稍早也在臉書發文宣傳高雄場資訊。

