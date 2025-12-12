戴佩妮《雙生火焰》明年3月唱進高雄巨蛋

記者王丹荷／綜合報導

才以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的Penny戴佩妮，繼去年3月於台北小巨蛋開唱後，今（12）日宣布將首度南下高雄，延續臺北萬人滿場氣勢，舉辦《戴佩妮2026雙生火焰 高雄巨蛋演唱會》，這不僅是她出道25年來，第1次在高雄舉辦個人演唱會，也是再1次透過舞台，聯繫與歌迷情感的重要時刻，意義格外非凡。

去年台北小巨蛋的演出，收穫歌迷及各界好評，戴佩妮表示，臺北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第1次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持，25年的音樂歷程，積累的情感與點滴將化作炙熱的火焰，在高雄巨蛋點燃，希望每一位歌迷都能從中找到共鳴與感動。

戴佩妮的音樂向來帶著治癒力量，無論是城市女性的自我敘事，還是關於愛與成長的溫暖民謠，關於高雄場歌單，她也率先預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉等各個時期的經典曲目外，亦將演繹概念專輯《雙生火焰》中的歌曲，透過音樂共鳴，與所有人一起迎接這場令人期待的時刻。高雄巨蛋演唱會門票將於12月17日上午11:11全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

