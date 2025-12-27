戴假髮反害更禿？ 醫揭「4地雷」超多人踩 很難完全恢復了

照鏡子時，你是否發現戴假髮的地方頭髮越來越稀疏，明明想要遮掩禿頭問題，結果反而讓禿髮範圍越來越大？很多人以為假髮是拯救髮量的救星，卻不知道錯誤的戴法和選擇，竟然會讓你的頭髮加速凋零！

假髮致禿的4大機制

你知道嗎？戴假髮導致禿頭和遺傳性禿髮完全不同！生髮診所柯博桓院長指出，這是一種「人為創造」的掉髮災難，完全可以預防卻經常被忽略。讓我們來看看假髮是如何一步步「謀殺」你的頭髮！

廣告 廣告

1、機械性拉扯造成的牽引性禿髮：當假髮固定得太緊或使用膠水、雙面膠等黏著劑時，就像給頭皮戴上緊箍咒一樣！長期的拉扯力會對毛囊根部造成持續性傷害，導致「牽引性禿髮」。這種拉扯不只影響髮根，還會損傷毛囊周圍的微血管和神經組織。

2、悶熱潮濕環境的細菌溫床：假髮就像給頭皮蓋上一層厚厚的棉被一樣！這種密不透風的環境會讓頭皮溫度上升2-3度，濕度增加50%以上，創造出細菌和黴菌最愛的溫床。長期處在這種悶熱潮濕的環境中，頭皮會出現脂漏性皮膚炎、毛囊炎等感染問題。發炎反應會釋放大量的發炎因子，直接攻擊毛囊幹細胞，導致毛囊逐漸萎縮死亡！

3、化學膠水的毒性傷害：很多人為了讓假髮戴得更牢固，會使用強力膠水或化學黏著劑，但這些化學物質就像慢性毒藥一樣侵蝕頭皮！這些膠水含有甲醛、甲苯、丙烯酸等有毒成分，長期接觸會導致頭皮過敏、化學性皮膚炎，甚至化學性灼傷！

4、血液循環阻斷的營養斷糧：過緊的假髮就像橡皮筋勒住血管一樣，會嚴重阻礙頭皮的血液循環！當血流量減少30%以上時，毛囊就會開始缺氧缺營養，進入「飢餓模式」。健康的毛囊每天需要大量的氧氣、蛋白質、維生素和礦物質來維持生長，一旦供應中斷，毛髮就會變得細軟、易斷，最終進入休止期提早脫落。長期的血循不良還會導致頭皮萎縮，皮膚變薄變硬，就像貧瘠的土地一樣再也長不出茂盛的作物。這種缺血性禿髮一旦形成，即使停止戴假髮也很難完全恢復！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·常用髮蠟、髮膠會害禿頭？專家給答案了 洗頭至少洗髮精洗2次再清洗

·常染髮小心愈染愈白！醫曝「少做5件事」恐害頭皮過敏、掉髮 前後要多喝水