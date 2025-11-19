戴克辛須補稅176億泰銖 檢方擬上訴冒犯君主罪一案

（中央社記者李宗憲曼谷19日專電）泰國最高法院昨天駁回泰國前總理戴克辛逃稅案上訴申請，下令他須繳付2006年出售新集團電信服務公司所產生的所得稅與罰金，共達176億泰銖。另外，泰國總檢察長將就戴克辛在冒犯君主罪中獲判無罪一案，提出上訴。

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）逃稅案再翻盤，泰國最高法院18日裁定戴克辛必須為2006年售出新集團（Shin Corporation）的電信服務公司AIS補繳稅款和罰金。

廣告 廣告

戴克辛2006年把AIS的大量股份出售給新加坡國營投資公司淡馬錫控股，當時因戴克辛家族未繳納任何交易所得稅引發大規模抗議，還有人批評戴克辛家族把通訊衛星等國家資產出售給外國政府，要求他下台。

泰國稅務官員2017年首次向戴克辛追討5億美元的稅金，之後此案件在不同法院反覆審理。據民族報（The Nation）等媒體報導，泰國最高法院18日要求戴克辛補繳高達176億泰銖（約新台幣169億元）的稅收與罰金。

另外，曼谷郵報（Bangkok Post）指出，泰國總檢察長伊提蓬（Ittiporn Kaewthip）將對戴克辛冒犯君主罪案件提出上訴，推翻2個多月前法院撤銷該指控的決定。

今年8月，戴克辛被控冒犯君主罪一案獲判無罪，解除他陷入困境的政治家族面臨的威脅。如今總檢察長伊提蓬將對此提出上訴，曼谷郵報社論表示，這樣的發展「令人質疑司法體系是否被用為政治工具」。

曼谷郵報今天在社論中，針對執法人員在解讀冒犯君主罪時採用哪些標準及如何執行提出質疑，並指出，過去幾年，冒犯君主罪因被用來控制和打擊政治對手而受批評。許多政治人士，其中不乏年輕人，都因這項罪名而被監禁。

社論寫道：「多年來，批評人士和立法者一直試圖修改這項法律以防堵漏洞，如降低過重的刑罰及修改導致法律條文被廣泛解讀的條款，但都以失敗告終。如今法院和執法部門對戴克辛冒犯君主罪一案的決定，更加印證了這些擔憂。」

社論指出，總檢察長伊提蓬需向大眾解釋，為何在法院宣告戴克辛無罪後，總檢察署仍決定繼續追究其冒犯君主罪，因「公眾需要了解司法是如何運作的」。（編輯：張芷瑄）1141119