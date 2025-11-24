戴全罩式安全帽「竟遭蜂螫」 女眼皮紅腫.視力下降急就醫

高雄市 / 綜合報導

高雄一名江姓女子，日前下班騎車，戴著全罩式安全帽，結果沒想到卻遇到蜜蜂，鑽進安全帽內螫眼皮，導致他右眼紅腫睜不開來，趕緊去眼科就診，醫師發現他眼皮上有針，趕緊處理並開藥給他，5天之後，眼睛狀況好轉了，已經消腫，視力也恢復，至於為何會遇到蜜蜂，醫師說，可能和身上香味，或是衣服顏色有關係。

高雄這名江姓女子，進到眼科就診，他的右眼紅腫脹到不行，眼睛幾乎快要沒辦法睜開，痛到不行，結果竟是，騎車時遇到蜜蜂，鑽進安全帽裡，江姓女子說：「當下很痛，沒有很認真看到針，你也不敢摸，你就會覺得現在什麼事都不要做，就是馬上去看醫生，會嚇到，因為這輩子沒想過，會有蜜蜂跑進安全帽這件事。」

25歲的江姓女子，平常上班穿著鮮豔，也常會噴香水，日前他下班騎車時，突然覺得有異物，跑進全罩式安全帽裡，不到一分鐘後，右上眼皮刺痛睜不開眼，立刻停車拿下安全帽，才發現有兩隻死掉的蜜蜂，卡在安全帽內，眼科醫師洪啟庭說：「他眼睛完全沒有辦法，上下左右動，然後視力稍微降低，很明顯在他的右上眼皮，發現有針，是蜜蜂螫進去，所造成的，眼眶前蜂窩性組織炎。」

江姓女子當時最佳視力只剩下0.7，眼球上下左右轉動，都有問題，還有蜂刺卡在眼皮，吃藥擦藥5天後，毒素已消退，眼睛能夠自行睜開，最佳視力也回到1.0，醫師也提醒身上香味，可能會吸引蜜蜂靠近，也可能和衣服顏色有關係，因為當時江姓女子是穿紅色外套，但因為蜜蜂看不見紅色，在牠們眼裡紅色就像是黑色，而蜜蜂最討厭黑色和深棕色，也可能是因為這樣才被攻擊，這回鑽進全罩式安全帽螫眼皮，實在誰也想不到。

