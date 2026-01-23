戴口罩注意！1動作恐害「吸入塑膠顆粒」 心肌梗塞風險增

生活中心／倪譽瑋報導

反覆使用一片口罩太久，可能導致上面的塑膠材質脫落、透過呼吸進入身體。（示意圖／資料照）

口罩對於抵禦空汙、防病毒均有用處，部分人也許會為省錢，同一片口罩折疊重複使用很久。環境醫學專家陳保中曾表示，口罩多以塑膠材料組成，反覆使用有塑膠顆粒脫落、吸入身體的風險，雖然無「口罩塑化劑」危害，但其塑膠材質，在身體堆積太多還是有害健康。有研究發現，經動脈內膜切除術者，血管斑塊含有塑膠微粒較多，發生心肌梗塞等心血管疾病的機率也高。

口罩折疊重複使用 有吸入塑膠顆粒風險

陳保中曾在節目《50+Talk Podcast》表示，口罩的材質，通常是由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑膠材料所組成，有存在微顆粒掉落的風險，戴口罩沒有問題，但不應該反覆摺疊使用、捨不得換，當天使用完就應丟棄，長期重複使用一片口罩，可能導致塑膠微粒隨著呼吸進入身體。

口罩塑化劑危害？不含但塑膠材質仍傷身

另據《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的研究顯示，有經過動脈內膜切除術的患者中，其血管斑塊組成含有較多塑膠微粒者，患上心肌梗塞、中風等心血管疾病的機率較高，即使微粒本身不含塑化劑，但其「塑膠材質」在身體堆太多，就足以造成健康風險。

除口罩 空汙也可以「挑地點」來防

關於呼吸健康，陳保中也曾在《空汙世代的肺部養護全書》一書中分享自己避開空氣汙染物的方法，運動時會盡量挑非交通尖峰時段，以避開廢氣；下班時也會盡量遠離大馬路，走比較少空汙的路線。

他也點名，戶外運動可挑河濱公園，不少地區是車少、空曠，河道旁風大，風可加速改善空汙；或是爬山也行，不必挑戰大山岳，走簡單的近郊親山步道即可。

